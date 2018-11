"Radoi minte, devine penibil!" Atac dezlantuit al lui Becali la adresa lui Mirel Radoi! De ce s-a enervat patronul FCSB

Citeste si: Ce spune Becali despre transferul lui Pascanu la FCSB



Gigi Becali i-a luat apararea lui Florin Tanase, dupa ce Mirel Radoi a criticat dur gestul mijlocasului de a refuza banderola de capitan, in timpul meciului cu FC Voluntari.

"Nu ma iau dupa mici detalii. Sunt hotarari pe care le iei in fractiuni de secunda, si nu in asta consta caracterul unui fotbalist. Asta e, asa a facut el, s-a alintat. Cand un om se alinta, nu trebuie sa te superi niciodata. Alintul inseamna sensibilitate. Adica el e un om sensibil, asta nu inseamna ca eu trebuie sa ma supar acum pe Tanase."

"Mirel are parerea lui, e inca tanar, e adevarat ca e un om destept, gandeste bine, vorbeste frumos, dar mai are putin, putin mai mult, sa ajunga la intelepciune. La intelepciune ajungi la o varsta mai avansata. E parerea lui, dar eu nu sunt de acord cu el", a spus patronul FCSB la Ora exacta in sport (PRO X).

"Devine penibil!"



Becali s-a enervat cand a venit vorba de CSA Steaua. Radoi declarase, marti, la PRO X, ca exista un om de afaceri pregatit sa preia CSA Steaua in momentul in care echipa ajunge in Liga a 2-a.

"Am vazut ca a mai zis ca stie el nu stiu ce despre CSA. Eu cred ca zice minciuni."

"A fost Mirel la discutii de impacare cu CSA? Ce legatura are Mirel cu asta?"

"E prea mult. Ii dau un sfat ca si nas, sa se intinda cat e plapuma lui. Sa nu mearga mai departe, ca dupa aia devine penibil si nu e bine nici pentru el."

"Sa te apuci tu sa spui ca, vezi Doamne, ai ajuns tu sa faci pace intre Becali si CSA?! E prea mult."

"Sa vorbeasca ce e in dreptul lui, ii dau sfat ca nas. Ce e in dreptul lui sa vorbeasca. Daca sare de asta, e posibil sa calce stramb si sa se faca de ras."

"Nu exista nici un om de afaceri pregatit sa preia echipa si nu exista posibilitatea asta sa mearga suporterii acolo", a mai spus Becali.