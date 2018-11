ULTIMA ORA | Se decide la masa verde! U Cluj a contestat rezultatul meciului cu Astra, din Cupa

Astra risca sa piarda cu 3-0 la masa verde meciul din Cupa cu U Cluj.

Gheorghe Multescu a facut doar doua schimbari in minutele regulamentare de joc. Pentru ca partida a intrat in prelungiri, acesta a mai facut doua schimbari in cele doua reprize suplimentare, lucru nepermis de regulamentul din 2017. In cele doua reprize de prelungiri, antrenorii au dreptul sa faca a patra schimbare, doar daca au facut trei schimbari in primele 90 de minute.

In regulamentul actual nu se precizeaza obligativitatea de a face cele trei schimbari in timpul regulamentar, pentru a beneficia de a patra schimbare.

U Cluj a depus astazi contestatie

Oficialii Universitatii Cluj anunta ca au depus contestatie dupa meci. Ioan Ovidiu Sabau spune ca "vom vedea ce spune regulamentul".

"Eu am sesizat aceasta problema. O sa vedem ce spune regulamentul", a spus Sabau pentru ProSport.

Centralul meciului a fost Horia Mladinovici. El a fost ajutat de Ferencz Tunyogi si Gabriel Barjac.

Ce spune regulamentul

Articolul 30 din ROAF a fost schimbat in aceasta vara. Pana la startul acestui sezon, situatia privind a patra schimbare era destul de clara, ultima parte spunand: "In conformitate cu modificarea articolului 30, punctul 11 din ROAF, aprobata in sedinta CEx din 8 august 2017, in faza nationala a Cupei Romaniei, in toate meciurile se pot efectua maximum trei inlocuiri de jucatori pe toata durata celor 90 de minute regulamentare de joc. Totodata, va fi permisa efectuarea unei a patra inlocuiri de jucatori numai in reprizele de prelungiri si doar in situatia in care celelalte trei schimbari au fost efectuate pe durata celor 90 de minute regulamentare de joc".

In prezent, paragraful a fost scurtat!

"In faza nationala, in toate jocurile se pot efectua maximum 3 inlocuiri de jucatori pe durata celor 90 de minute. In situatia jocurilor in care se vor disputa reprize de prelungiri, conform art. 30 alin. 9 din ROAF este permisa efectuarea a 4 inlocuiri de jucatori, cu conditia ca cea de-a patra inlocuire sa se efectueze numai in reprizele de prelungiri".