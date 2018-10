Planul e facut: un nou "Gigi Becali" la CSA Steaua! Dezvaluirea lui Radoi: "Am participat la discutii, pot atrage toti stelistii de partea lor!"

CSA Steaua va fi preluata de un patron, pentru a putea promova in Liga I. Planul e facut, se stie cine va fi omul de afaceri care va conduce noua Steaua.

Mirel Radoi spune ca CSA Steaua are planul facut si va putea promova in prima liga. Clubul urmeaza sa fie preluat de un om de afaceri, in momentul in care va ajunge in Liga a 2-a.

Radoi nu a vrut sa dezvaluie numele celui care urmeaza sa fie patron la noua Steaua, dar spune ca lucrurile sunt stabilite clar.

"Eu am fost la cateva discutii cu cei de la CSA Steaua, si cu suporterii, in momentul in care am antrenat Steaua (FCSB). Am fost primit foarte bine, dar mi-am dat seama ca niciuna dintre parti nu isi dorea cu adevarat o impacare."

"Propunerea mea a fost sa oferim o suma de bani, sa zicem 10 milioane de euro, care sa fie platita in decursul a cativa ani, in transe, catre CSA."

"Inca de atunci exista un plan bine stabilit, se stia omul care urmeaza sa preia echipa in momentul in care va ajunge in Liga a 2-a."

"Nu pot sa ii spun numele, nu ar fi corect."

"Eu cred ca proiectul lor e realizabil. Deja o parte dintre suporteri s-au dus spre CSA. Cred ca in momentul in care echipa va ajunge in Liga I, si va juca pe noul stadion, toti stelistii vor migra catre acea echipa."

"Totul e ca din punct de vedere sportiv sa aiba realizari, sa ajunga pana in Liga a 2-a", a spus Radoi la Ora exacta in sport.