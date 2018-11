ULTIMA ORA | Becali a anuntat cum va arata FCSB diseara, la Calarasi! Schimbari numeroase in echipa lui Dica: "Eu nici nu ii cunosc pe astia mici"

Gigi Becali anunta ca FCSB va folosi rezervele si juniorii la meciul cu Dunarea Calarasi, din Cupa Romaniei. Meciul e programat diseara, de la 21:45.

Gigi Becali spune ca Nicolae Dica va folosi mai multe rezerve si mai multi juniori la meciul cu Dunarea Calarasi, de diseara, din Cupa Romaniei. FCSB evolueaza impotriva formatiei lui Dan Alexa, pe care a invins-o in campionat cu 2-0, in urma cu o luna.

"Asa am hotarat impreuna! Dica a propus, eu am fost de acord. Mare parte a jucatorilor nici nu vor fi in lot, ci multi jucatori de la echipa a doua! Eu nu ii cunosc!", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Nicolae Dica i-a retinut in lotul FCSB pentru meciul de la Calarasi pe Botezatu, Cana si Toma.