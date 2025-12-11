Relațiile dintre fotbaliștii proveniți din cele două țări aflate în război sunt glaciale, iar oficialii clubului sunt nevoiți să ia măsuri extreme.



Zabarnyi ar urma să fie vândut din cauza relației reci cu Safonov

La jumătate de an după transferul lui Illia Zabarnyi la PSG, relațiile fundașului cu Matvey Safonov sunt la fel de reci. Cei doi nu își vorbesc, preferă să nu efectueze exerciții împreună la antrenamente, nu vor să fie în aceeași încăpere, dacă pot alege, iar, mai nou, familiile și apropiații celor doi fotbaliști se atacă prin mesaje pe rețele sociale. Tensiunea dintre cei doi ar fi devenit stânjenitoare pentru colegi și staff-ul tehnic, ale căror eforturi de a normaliza relația au eșuat.



Cum sfârșitul războiului dintre Rusia și Ucraina nu se întrevede în perioada imediat următoare, iar cicatricile lăsate de sângeroasele lupte sunt dureroase, conducerea parizienilor ar fi luat o decizie surprinzătoare. În perioada de mercato din această iarnă, ucraineanul Zabarnyi va fi oferit mai multor cluburi care au dat semne că îl doresc, deși acesta este jucătorul folosit mai mult de antrenorul Luis Enrique și a fost achiziționat la un preț mult mai mare decât rivalul rus.



Ucraineanul e crescut de Dinamo Kiev, Safonov s-a lansat la Krasnodar

Illia Zabarnyi (23 de ani / 189 cm) este născut la Kiev și a mai jucat pentru Dinamo Kiev (2019-2023) și Bournemouth (2023-2025). Joacă pe postul de fundaș central și a fost cumpărat de PSG, în august 2025, pentru suma de 67 de milioane de euro. În acest sezon, ucraineanul a bifat 17 prezențe și un gol, în condițiile în care este concurent pe postul de stoper de picior drept cu Marquinhos, căpitanul echipei. Are 55 de selecții și 3 goluri pentru Ucraina, fiind căpitanul echipei și fiind prezent la Euro 2020 și Euro 2024.



Matvey Safonov (26 de ani / 192 cm) este născut la Krasnodar și a evoluat anterior pentru FC Krasnodar (2017-2024). Are 17 selecții în naționala Rusiei, cu care a participat la Euro 2020. A fost achiziționat de PSG cu 20 de milioane de euro, în iulie 2024. În stagiunea actuală are doar două prezențe, în rest fiind rezerva lui Lucas Chevalier.



Foto - Getty Images

