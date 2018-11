Echipa U21 a turului de campionat, dominata de Viitorul si FCSB. Cum arata cel mai bun 11 si cine este antrenor

In primul "11" se regasesc multi jucatori care au calificat nationala de tineret la Euro 2019.

Gabriel Chirea

Intr-o echipa ideala formata doar din jucatori eligibili pentru Regula U21, adica fotbalisti nascuti dupa 1 ianuarie 1996, selectati in functie de numarul de meciuri jucate si de goluri marcate, de calitatea prestatiilor si constanta in exprimare, dar si dupa selectiile la nationala de tineret si potentialul de crestere, Viitorul si FCSB domina primul "11". Dar cele doua cluburi din Liga 1 au strategii diferite: daca Viitorul ramane clubul cu cea mai buna academie din Romania si scoate din fiecare generatie de juniori cel putin 2-3 jucatori pentru echipa de seniori, FCSB a inceput sa cumpere fotbalisti tineri, carora sa le creasca cota si pe care sa ii poata vinde mai tarziu cu profit. De altfel, cele doua echipe au dat si multi dintre fotbalistii echipei nationale de tineret, care a reusit calificarea la Euro 2019, dupa o pauza de 20 de ani. Surprinde insa increderea mai scazuta acordata jucatorilor tineri de Dinamo sau CFR Cluj, in conditiile in care au unele dintre cele mai bune centre de copii si juniori din tara, in timp ce CSU Craiova a inceput din acest sezon o strategie de intinerire a lotului.



Echipele de fotbal din Liga I vor fi obligate sa foloseasca in primul "11", din sezonul 2019-2020, minimum 2 jucatori sub 21 de ani formati la nivel national, iar unul dintre acestia va trebui sa fie utilizat pe toata durata partidei. Regula in vigoare acum spune ca cluburile din Liga I sunt obligate de FRF sa foloseasca pe toata durata meciurilor un jucator U21, format la nivel national, incepand cu editia 2016-2017.



Echipa turului de campionat

Catalin Cabuz (Hermannstadt / 22 ani) - Cristi Manea (CFR Cluj / 21 ani), Tudor Baluta (Viitorul / 19 ani), Virgil Ghita (Viitorul / 20 ani), Florin Stefan (Sepsi / 22 ani) - Dragos Nedelcu (FCSB / 21 ani), Alexandru Cicaldau (CSU Craiova / 21 ani) - Dennis Man (FCSB / 20 ani), Ianis Hagi (Viitorul / 20 ani), Florinel Coman (FCSB / 20 ani) - Denis Dragus (Viitorul / 19 ani)



Rezerve: Robert Boboc (Viitorul / 19 ani), Valentin Gheorghe (Astra / 21 ani), Razvan Oaida (Botosani / 20 ani), Darius Olaru (GM Medias / 20 ani), Andrei Ciobanu (Viitorul / 20 ani), Stefan Draghici (Sepsi / 20 ani), Valentin Mihaila (CSU Craiova / 18 ani), Alexandru Matan (Viitorul / 19 ani), Deian Sorescu (Dinamo / 21 ani), Olimpiu Morutan (FCSB / 19 ani)



Antrenor: Nicolae Dica (38 ani, cel mai tanar din Liga 1)