Radoi il face PRAF pe Florin Tanase dupa ce a REFUZAT banderola: "Este jignitor ce a facut!" VIDEO

Mirel Radoi il critica aspru pe Florin Tanase pentru refuzul de a purta banderola FCSB.

In direct la PROX, selectionerul U21 spune ca gestul lui Tanase este jignitor pentru fostii capitani ai FCSB, care purtau cu manderie banderola. Radoi mai spune insa ca il intelege pe atacant daca a inteles ca nu merita sa indeplineasca rolul de lider al echipei.



"In teren n-as fi facut nimic, erau spectatori. Probabil ca in vestioar ar fi fost alt gen de reactie. Nu mi se pare normal. Cred daca vrei sa arati ca ai refuzat-o cum a refuzat-o Pintilii, nu esti la acelasi nivel cu Puintilii, nu ai imaginea lui si nu ai realizat ce a realizat el.

E ceva jignitor pentru mine ca fost capitan al Stelei.

Cred ca a vrut sa arate ca are si el personalitatea lui Pintilii cand a refuzat banderola. E in mare eroare insa. Trebuia sa accepte banderola. Daca e suparat ca i s-a retras, putem sa-l intelegem. Dar la fel de bine trebuie sa-l intelegem daca e realist si a inteles ca el nu trebuie sa fie capitan la Steaua.

Era bataie pe banderola de capitan la Steaua, era o mare mandrie, cand jucam eu. La echipele astea de top sa nu fii mandru si sa-ti permiti sa nu o iei..

Imi aduc aminte la returul cu Dinamo Kiev, am intrat dupa accidentare si tin minte ca Dica a venit la margine si mi-a dat banderola. Si eu nu am vrut sa o iau in semn de politete pentru el pentru ca incepuse meciul. Adica genul asta de discutii, nu sa o aruncam, sa nu o mai luam. O situatie care... incerc sa ma limitez, sa ma opresc aici", a spus Mirel Radoi la PROX.