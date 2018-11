EXCLUSIV | Anuntul facut de Becali despre venirea lui Pascanu la FCSB! Ce spune despre mutarea fundasului nationalei U21

FCSB ar putea demara negocierile pentru aducerea lui Alex Pascanu, de la Leicester, daca Nicolae Dica si Mihai Stoica isi dau acordul, anunta Gigi Becali. Patronul FCSB spune ca el isi va da "ok-ul" in momentul in care Dica si Mihai Stoica o vor face si ei.

"Nu stiu nimic despre Pascanu. Mi se pare ca acum vreo trei luni mi s-a propus, dar nu stiu mai multe. El a facut niste meciuri bune la tineret.



Acum nu pot sa spun mai multe, trebuie sa ma interesez. De fapt, sa se intereseze MM si cu Dica. Daca ei spun da, atunci e da si de la mine", a spus Gigi Becali.