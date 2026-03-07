Elias Charalambous e istorie la FCSB! Cel puțin, așa pare acum, după ce antrenorul cipriot și-a anunțat demisia, după cum Sport.ro a arătat aici.

Imediat după această decizie, patronul Gigi Becali a avut o reacție confuză, în stilul său caracteristic. Mai întâi, a rostit numele lui Mirel Rădoi (44 de ani), liber de contract, ca posibil înlocuitor pentru Charalambous. După care a lăsat o portiță deschisă revenirii lui Charalambous!

Rădoi s-a supărat că Becali se sfătuia cu... Șumudică!

Și, totuși, ce șanse ar avea acest scenariu cu revenirea lui Mirel Rădoi, la FCSB, ca antrenor? Pe scurt: șanse infime.

Rădoi și-a început cariera pe banca tehnică, la formația patronată de nașul său. S-a întâmplat în 2015, când Becali a anunțat, triumfal: „Îl fac antrenor de Champions League!“. Ce a ieșit în realitate? Un mandat de șase luni, cu doar 29 de meciuri: 13 victorii, 7 egaluri, 9 înfrângeri.

Rădoi a plecat după o înfrângere cu Astra Giurgiu pe teren propriu: 0-1. La vremea respectivă, Mirel s-a plâns că nașul său de cununie se sfătuia, în permanență, cu Marius Șumudică! Rădoi a spus, răspicat, că Șumudică i-a „vânat“ postul.

Acum, la peste un deceniu de atunci, Rădoi a devenit un antrenor și mai exigent, care respinge orice fel de compromis. Dovadă și plecarea sa, în acest sezon, de la Universitatea Craiova, deși echipa era în lupta pentru titlu, în momentul demisiei lui Mirel.

Tocmai de aceea, revenirea antrenorului de 44 de ani, la FCSB, ține mai degrabă de domeniul SF-ului.