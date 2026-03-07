Aventura lui Elias Charalambous la FCSB s-a încheiat după un mandat de 170 de meciuri, întins pe o perioadă de 2 ani, 11 luni și 7 zile.

Sosit pe banca roș-albaștrilor, în martie 2023, cipriotul a condus echipa, mai întâi, în play-off-ul sezonului 2022-2023. Aici, FCSB a pierdut titlul în fața Farului.

Având în vedere statutul său de antrenor „no name“, când Becali l-a luat pe post de executant, Charalambous a avut un contract foarte mic, la început: 5,000 de euro pe lună. Adică, 60,000 de euro pe an.

A câștigat 500,000 de euro, anul trecut

Veniturile lui Charalambous au „explodat“, pe măsură ce au curs și rezultatele bune. În sezonul 2023-2024, în care a luat primul titlu, Gigi Becali i-a făcut un contract de 180,000 de euro pe an. Adică, l-a triplat pe cel inițial!

Apoi, în campania anterioară, 2024-2025, în care a luat din nou titlul și a prins și optimile Europa League, Charalambous a încasat peste 500,000 de euro cu bonusuri, cu tot!

Acum, când și-a dat demisia, Charalambous va lăsa următoarele performanțe în urma sa, la FCSB:

*Două titluri cucerite în 2023-2024 și 2024-2025.

*Două Supercupe câștigate în 2024 și în 2025

*Atingerea optimilor Europa League, în 2024-2025.

*170 de meciuri cu FCSB în toate competițiile: 88 de victorii, 41 de egaluri, 41 de înfrângeri

Înainte de numirea sa, la FCSB, Charalambous antrenase doar în Cipru, ca principal, la Doxa și la Ethnikos. Ca secund, avusese un mandat, în Emirate, la Hatta.