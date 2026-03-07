FCSB a făcut implozie după partida pierdută cu Univeristatea Cluj pe Arena Națională: 1-3. Pentru că, la scurt timp după fluierul de final, antrenorul Elias Charalambous și-a anunțat demisia.

Decizia cipriotului a fost acceptată, de la distanță, de patronul Gigi Becali. Pentru că, în cadrul intervenției sale telefonice la Prima Sport, acesta a început să vorbească despre ce va fi după anunțul făcut de tehnicianul de 45 de ani.

„Eu la varianta Rădoi m-am gândit, ca să mă ajute în stafful tehnic. Nu ca antrenor, ați văzut... eu nu vreau să mă cert cu nașul meu, nu? Trebuie să mă gândesc foarte bine. Dacă e să vorbesc cu Mirel, să îi spun ce gânduri are el, ce fel vrea să joace, cum vrea să joace, ce ar putea face, ce jucători îmi trebuie... că el nu știe echipa, nu? L-am sunat, i-am dat un mesaj. Să vedem. Nu are rost să vorbim acum de înlocuirea antrenorului...“, a spus latifundiarul din Pipera.

Pleacă și Pintilii!

În continuarea discursului său, Becali a lăsat de înțeles că, la FCSB, tot stafful tehnic va fi schimbat înainte de startul play-out-ului.

„Nici nu mă gândeam că își dă demisia (n.r. – Elias Charalambous). Nu îl dădeam afară. Dacă și-a dat demisia, înseamnă că pleacă și Pintilii. Ei sunt împreună. Cred că i-a zis Pintilii treaba asta. Așa cred, nu știu. Nu am vorbit, acum am să vorbesc. Eu, îți dai seama că n-am să vorbesc decât la superlativ de ei toată viața. Am luat mulți bani cu ei, cu Pintilii și cu Charalambous. 40 de milioane de euro aproape. Acum nu pot... cred că Elias s-a consultat cu Pintilii de și-a dat demisia. Am să vorbesc acum, după meci“, a spus Becali.

Acesta a lăsat și o portiță pentru revenirea cipriotului.

„Îl aduc înapoi, poate fac o surpriză. Păcăleala asta de fotbal m-a supărat pe mine (n.r. – referire la meciul cu Universitatea Cluj)“.