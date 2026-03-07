Semne rele are iminentul start al play-out-ului pentru FCSB! Pentru că, după ratarea marelui obiectiv din 2026, o clasare între primele 6 la finalul sezonului regulat, echipa pare că a fost „anesteziată“.

Această situație alarmantă pentru FCSB s-a văzut, sâmbătă, în prima repriză a duelului cu Universitatea Cluj de pe Arena Națională. Sport.ro a arătat aici cum formația campioană a fost surclasată, la capătul primelor 45 de minute.

Prestația palidă a roș-albaștrilor n-a rămas fără urmări! Pentru că, enervat de ce a văzut la televizor, Gigi Becali a pus mâna pe telefon și a ordonat primele două schimbări, la pauză. Astfel, au fost „decapitați“ Thiam și Dawa, fiind înlocuiți cu Baba Alhassan și cu Risto Radunovic. Cu precizarea că, la schimbarea lui Dawa a contribuit, probabil, și faptul că a luat un „galben“ din minutul 42.