Partida disputată pe Arena Națională a început bine pentru FCSB, care a deschis scorul în minutul 10, după autogolul lui Juk Stonajev. Avantajul gazdelor a durat însă puțin. În minutul 24, Oucasse Mendy a restabilit egalitatea pentru clujeni.

„U” Cluj a trecut în avantaj înainte de pauză, prin Jovo Lukic, care a marcat în minutul 40. În repriza a doua, Issouf Macalou a închis tabela în minutul 57 și a adus o victorie clară pentru ardeleni.

Adrian Mutu, verdict dur după FCSB – „U” Cluj 1-3: „Cel mai slab sezon din era Gigi Becali”

La finalul partidei, Mutu a avut un discurs dur la adresa echipei roș-albastre și a tras o concluzie clară despre sezonul formației patronate de Gigi Becali.

„Clujul a avut multe ocazii. Poate cea mai mare a fost a lui Nistor. Putea să dea mai bine, dar, în general vorbind despre FCSB, eu cred că s-a încheiat cel mai slab sezon regulat din era Gigi Becali. Practic, acest meci a fost concluzia a ceea ce s-a întâmplat în tot sezonul.

U Cluj ne-a arătat că se poate, că pot avea pretenții la o clasare cât mai sus, chiar la cupele europene. Au făcut un meci solid și mi-a plăcut pragmatismul lor. Este o echipă care poate pune probleme tuturor.

FCSB a suferit mult din toate punctele de vedere. Pe contraatac… în play-out asta îi așteaptă. Toate echipele vor juca la contraatac și sunt foarte vulnerabili în acel moment. Este o echipă supărată pe ea însăși, apatică pentru că se află în play-out. Ar trebui să se trezească cât mai repede”, a spus Mutu la Digi Sport.

În urma rezultatului, FCSB termină sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, și ratează play-off-ul pentru prima dată de la introducerea acestui sistem în fotbalul românesc. În schimb, „U” Cluj a ajuns la 54 de puncte și a urcat temporar peste FC Dinamo București în clasament.