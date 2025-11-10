Antrenorul a cedat, după înfrângerea echipei sale din ultima etapă, scor 1-2 , în urma căreia Universitatea a ajuns pe locul patru, la șase puncte distanță de liderul Rapid. Rădoi i-a anunțat deja pe jucătorii de decizia luată.

UPDATE: Mario Felgueiras: „Nu prea vrem să discutăm despre asta, vă spun că sunt antrenori străini. Până miercuri sper să aflați. Un antrenor de pe listă este latin”.

UPDATE: Mario Felgueiras a început cu mulțumiri pentru Mirel Rădoi: „Chiar doream să mulțumesc personal lui Mirel și staff-ului, știam cât dorește el să ne îndeplinim obiectivele fixate la începutul sezonului. Știți foarte bine cum s-a terminat, domnul Rotaru a și explicat ce s-a întâmplat. Bineînțeles că este o perioadă mai complexă și mai delicată pentru noi, toată noaptea am fost în discuții. Pot să vă spun că va fi un antrenor străin, avem o listă scurtă cu trei profiluri”.

UPDATE: Mihai Rotaru a spus că următorul antrenor va fi străin: „Da, am mers pe ideea ca următorul antrenor să fie străin, dar nu e suedez, neamț sau portughez. Mario Felgueiras vă va da mai multe detalii după ce terminați întrebările pentru mine”.

UPDATE: Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul antrenor al Craiovei: „Asta o să vorbească Mario, dar niciun nume dintre cele apărute în presă nu se află nici pe lista extinsă. Am văzut nume de portughezi, de sârbi... nu există nicio sursă de presă care măcar să fie pe aproape în ceea ce privește viitorul antrenor. Avem o listă de trei nume

E o stare de tristețe, e o stare gri. Dimineață am mai așteptat un răspuns de la Mirel, a spus că nu există nicio șansă de a-și schimba părerea. Au mai fost momente în care și-a luat ”la revedere” de la jucători și am făcut tot posibilul să-l întoarcem, dar au urmat momente frumoase. Nu sunt dezamăgit, sunt trist. Am crezut foarte mult că acest lucru va funcționa, dar din păcate a funcționat doar până astăzi”.

UPDATE: Mihai Rotaru a explicat motivul din spatele demisiei lui Rădoi: „Au fost câteva motive, dar cele mai des invocate au fost cele emoționale, în sensul că acest proiect l-a epuizat, cumva, și că preferă să facă un pas în spate. Avem un eveniment, sunt evenimente care sunt destul de dese în viața unui club. Eu îmi doream să stăm cel puțin doi ani împreună și cred că Universitatea Craiova și Mirel Rădoi ar fi meritat să stea doi ani împreună”

UPDATE: Mihai Rotaru: „Aseară și-a luat ”la revedere” de la jucători, apoi am avut o discuție până târziu în noapte. Am încercat, pe toate căile, să-l convingem să rămână în acest proiect, am crezut în ceea ce poate să realizeze Mirel Rădoi.



A construit o echipă frumoasă, a arătat în anumite momente de nivel european. Asta ne dorim la Craiova, asta ne interesează, să avem forță din punct de vedere sportiv. Vrem să fim la nivel de Europa, am arătat că putem, că avem un club care poate să facă performanță la nivel european”.

După ce l-a întors din drum în mai multe rânduri, Mihai Rotaru i-a acceptat de această dată demisia lui Rădoi, urmând ca mai multe aspecte legate de această despărțire să fie lămurite într-o conferință de presă.



Acționarul majoritar de la Universitatea Craiova, dar și directorul sportiv Mario Felgueiras, ar urma să ”iasă în față” de la ora 14:00 pentru a clarifica mai multe aspecte. Cele mai importante declarații pot fi urmărite LIVE pe Sport.ro.

Mirel Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 29 ianuarie 2025, după plecarea lui Constantin Gâlcă. În momentul de față, după eșecul recent cu UTA, oltenii au terminat etapa a 16-a pe locul 4, cu 29 de puncte. Se află la 6 „lungimi” distanță de liderul Rapid.



Ce a spus Rădoi după eșecul cu UTA Arad



"Un joc bun, condus de noi, doar că ne strică rezultatul, ca să și glumim puțin. Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să nu mai dea la poartă, pentru că chiar nu-mi aduc aminte în afară de goluri, alte șuturi pe spațiul porții... Se pare că ăla 1 contează, cornerul ăla 1 contează.



E deja frustrant că pierzi acasă. Pentru mine, cu atât mai mult. Dar n-ai ce să faci în acest moment. Trebuie să-l accepți, chiar dacă e un rezultat mincinos. Vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta este realitatea", declarase Rădoi, vizibil iritat de eșec, după Universitatea Craiova - UTA 1-2.

