LIVE VIDEO Rădoi a plecat de la Craiova | Rotaru și Felgueiras vin ACUM cu dezvăluiri: ”Proiectul l-a epuizat”

Rădoi a plecat de la Craiova | Rotaru și Felgueiras vin ACUM cu dezvăluiri: &rdquo;Proiectul l-a epuizat&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi (44 de ani) nu va mai fi antrenorul Universității Craiova.

TAGS:
Mirel RadoiMario FelgueirasMihai RotaruUniversitatea Craiova
Din articol

Antrenorul a cedat, după înfrângerea echipei sale din ultima etapă, scor 1-2, în urma căreia Universitatea a ajuns pe locul patru, la șase puncte distanță de liderul Rapid. Rădoi i-a anunțat deja pe jucătorii de decizia luată.

Rădoi a plecat de la Craiova | Rotaru și Felgueiras, conferință de presă ACUM

UPDATE: Mario Felgueiras: „Nu prea vrem să discutăm despre asta, vă spun că sunt antrenori străini. Până miercuri sper să aflați. Un antrenor de pe listă este latin”.

UPDATE: Mario Felgueiras a început cu mulțumiri pentru Mirel Rădoi: „Chiar doream să mulțumesc personal lui Mirel și staff-ului, știam cât dorește el să ne îndeplinim obiectivele fixate la începutul sezonului. Știți foarte bine cum s-a terminat, domnul Rotaru a și explicat ce s-a întâmplat. Bineînțeles că este o perioadă mai complexă și mai delicată pentru noi, toată noaptea am fost în discuții. Pot să vă spun că va fi un antrenor străin, avem o listă scurtă cu trei profiluri”.

UPDATE: Mihai Rotaru a spus că următorul antrenor va fi străin: „Da, am mers pe ideea ca următorul antrenor să fie străin, dar nu e suedez, neamț sau portughez. Mario Felgueiras vă va da mai multe detalii după ce terminați întrebările pentru mine”.

UPDATE: Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul antrenor al Craiovei: „Asta o să vorbească Mario, dar niciun nume dintre cele apărute în presă nu se află nici pe lista extinsă. Am văzut nume de portughezi, de sârbi... nu există nicio sursă de presă care măcar să fie pe aproape în ceea ce privește viitorul antrenor. Avem o listă de trei nume

E o stare de tristețe, e o stare gri. Dimineață am mai așteptat un răspuns de la Mirel, a spus că nu există nicio șansă de a-și schimba părerea. Au mai fost momente în care și-a luat ”la revedere” de la jucători și am făcut tot posibilul să-l întoarcem, dar au urmat momente frumoase. Nu sunt dezamăgit, sunt trist. Am crezut foarte mult că acest lucru va funcționa, dar din păcate a funcționat doar până astăzi”.

UPDATE: Mihai Rotaru a explicat motivul din spatele demisiei lui Rădoi: „Au fost câteva motive, dar cele mai des invocate au fost cele emoționale, în sensul că acest proiect l-a epuizat, cumva, și că preferă să facă un pas în spate. Avem un eveniment, sunt evenimente care sunt destul de dese în viața unui club. Eu îmi doream să stăm cel puțin doi ani împreună și cred că Universitatea Craiova și Mirel Rădoi ar fi meritat să stea doi ani împreună”

UPDATE: Mihai Rotaru: „Aseară și-a luat ”la revedere” de la jucători, apoi am avut o discuție până târziu în noapte. Am încercat, pe toate căile, să-l convingem să rămână în acest proiect, am crezut în ceea ce poate să realizeze Mirel Rădoi.

A construit o echipă frumoasă, a arătat în anumite momente de nivel european. Asta ne dorim la Craiova, asta ne interesează, să avem forță din punct de vedere sportiv. Vrem să fim la nivel de Europa, am arătat că putem, că avem un club care poate să facă performanță la nivel european”.

După ce l-a întors din drum în mai multe rânduri, Mihai Rotaru i-a acceptat de această dată demisia lui Rădoi, urmând ca mai multe aspecte legate de această despărțire să fie lămurite într-o conferință de presă.

Acționarul majoritar de la Universitatea Craiova, dar și directorul sportiv Mario Felgueiras, ar urma să ”iasă în față” de la ora 14:00 pentru a clarifica mai multe aspecte. Cele mai importante declarații pot fi urmărite LIVE pe Sport.ro.

Mirel Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 29 ianuarie 2025, după plecarea lui Constantin Gâlcă. În momentul de față, după eșecul recent cu UTA, oltenii au terminat etapa a 16-a pe locul 4, cu 29 de puncte. Se află la 6 „lungimi” distanță de liderul Rapid. 

Ce a spus Rădoi după eșecul cu UTA Arad

"Un joc bun, condus de noi, doar că ne strică rezultatul, ca să și glumim puțin. Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să nu mai dea la poartă, pentru că chiar nu-mi aduc aminte în afară de goluri, alte șuturi pe spațiul porții... Se pare că ăla 1 contează, cornerul ăla 1 contează.

E deja frustrant că pierzi acasă. Pentru mine, cu atât mai mult. Dar n-ai ce să faci în acest moment. Trebuie să-l accepți, chiar dacă e un rezultat mincinos. Vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta este realitatea", declarase Rădoi, vizibil iritat de eșec, după Universitatea Craiova - UTA 1-2. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De la cel mai înalt ofițer ucrainean, la cel mai mare trădător. Cine e generalul care își bombardează acum propriul popor
De la cel mai &icirc;nalt ofițer ucrainean, la cel mai mare trădător. Cine e generalul care &icirc;și bombardează acum propriul popor
ARTICOLE PE SUBIECT
C&acirc;t trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova
S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi
S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi
ULTIMELE STIRI
De meserie campion, Djokovic &icirc;și bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
De meserie campion, Djokovic își bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
Cum se descurcă &icirc;n acest sezon Steaua, dublă c&acirc;știgătoare de Champions League ajunsă acum &icirc;n liga a doua!
Cum se descurcă în acest sezon Steaua, dublă câștigătoare de Champions League ajunsă acum în liga a doua!
Pe ce locuri au &icirc;ncheiat rom&acirc;ncele anul &icirc;n clasamentul WTA: Cristian și C&icirc;rstea au strălucit cel mai puternic
Pe ce locuri au încheiat româncele anul în clasamentul WTA: Cristian și Cîrstea au strălucit cel mai puternic
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: &rdquo;Poate &icirc;l iau la FCSB!&rdquo;
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Cu un cablu de telefon &icirc;n nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: &bdquo;Eram &icirc;nglodat &icirc;n datorii&rdquo;

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul



Recomandarile redactiei
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: &rdquo;Poate &icirc;l iau la FCSB!&rdquo;
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!”
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
De meserie campion, Djokovic &icirc;și bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
De meserie campion, Djokovic își bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
Pe ce locuri au &icirc;ncheiat rom&acirc;ncele anul &icirc;n clasamentul WTA: Cristian și C&icirc;rstea au strălucit cel mai puternic
Pe ce locuri au încheiat româncele anul în clasamentul WTA: Cristian și Cîrstea au strălucit cel mai puternic
Cum se descurcă &icirc;n acest sezon Steaua, dublă c&acirc;știgătoare de Champions League ajunsă acum &icirc;n liga a doua!
Cum se descurcă în acest sezon Steaua, dublă câștigătoare de Champions League ajunsă acum în liga a doua!
Alte subiecte de interes
Pretenția lui Costel G&acirc;lcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: &rdquo;Sunt dispus, dar nu &icirc;n orice condiții!&rdquo;
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Unde sunt acei experti? Putea sa vina la FCSB sa castige titlul, dar totul a PICAT! Mario Felguieras, dezvaluiri INCREDIBILE despre negocierile cu ros-albastri! Ce spune despre Becali
"Unde sunt acei experti?" Putea sa vina la FCSB sa castige titlul, dar totul a PICAT! Mario Felguieras, dezvaluiri INCREDIBILE despre negocierile cu ros-albastri! Ce spune despre Becali
S-a retras la 32 de ani! Anuntul unui fost portar al celor de la CFR Cluj: ce mesaj le-a trimis fanilor
S-a retras la 32 de ani! Anuntul unui fost portar al celor de la CFR Cluj: ce mesaj le-a trimis fanilor
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: E revoltător și rușinos! Așa nu putem c&acirc;știga campionate
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!