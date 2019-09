"Unde sunt acei experti?" Putea sa vina la FCSB sa castige titlul, dar totul a PICAT! Mario Felguieras, dezvaluiri INCREDIBILE despre negocierile cu ros-albastri! Ce spune despre Becali

Mario Felguieras a vorbit despre negocierile pe care le-a avut cu FCSB.

Recent retras din activitate, portarul Mario Felguieras a vorbit despre perioada petrecuta in Romania, la CFR Cluj si povesteste care a fost cauza pentru care nu a ajuns la FCSB.

"In ceea ce priveste Steaua, cluburile n-au ajuns la un acord. Apoi, in conditiile in care eram in afara Romaniei, a existat o dezinformare cu privire la starea mea medicala. Cu Craiova prima data nu am putut fi de acord cu contractul si a doua oara Pacos de Ferreira nu m-a eliberat ca sa semnez. Este amuzant sa privesti aceasta situatie. Presedintele lui Pacos nu m-a lasat sa plec, o persoana pentru care am un repesct deosebit, Rui Sebara, iar apoi la sfarsitul sezonului am retrogradat si mi-am rupt mana. Oamenii care conduc clubului Craiovei mi-au facut o impresie buna si mi-a placut abordarea lor. Cred ca pot avea succes pe termen scurt.

Au fost multi medici care, dupa accidentarea mea din Turcia, mi-au spus ca nu voi mai putea juca fotbal, iar dupa acel episod am mai jucat in prima liga din Portugalia precum si in Europa League. Nu am nicio limita astazi, la umar. Unde sunt acum acest experti in sanatate care le-au spus mai multor cluburi ca nu sunt o alegere buna pentru ca sunt limitat? Evident, suntem supusi unui efort mare si unei uzuri corporale, dar este decizia fiecaruia cat merita efortul. Din pacate, oamenii vorbesc mult fara sa stie despre ce vorbesc si despre ce este cu adevarat", a spus Felguieras pentru Prosport.

Felguieras: "Domnul Becali are o pozitie diferita"



Mario Felguieras a vorbit si despre situatia cluburilor din Romania si este de parere ca CFR Cluj, Viitorul si Craiova sunt cluburile care abordeaza modul cel mai apropiat fata de cluburile din ligile europene.

"Nu m-a surprins deloc. Vitoria Guimaraes este o echipa care functioneaza foarte bine si am fost surprins ca a castigat doar cu 1-0. Exista multa valoare si potential in Romania, dar putine cluburi functioneaza eficient. In acest moment, mi se pare ca Viitorul, CFR si Craiova abordeaza modul in care se abordeaza fotbalul in ligi europene. Este pacat pentru ca eu cred ca se pot face lucrurile mult mai bine. Domnul Becali are o pozitie diferita, dar stiu ce om este. Sunt prieten cu unii oameni care au lucrat cu el si care imi spun minuni despre personalitatea lui", a mai adaugat Felguieras.

Felguieras a evoluat in Romania pentru FC Brasov si CFR Cluj, dar a fost dorit si de Craiova in doua randuri si FCSB.