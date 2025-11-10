Mihai Rotaru vrea un antrenor străin la echipă

După meci, Rădoi l-a sunat pe Mihai Rotaru și i-ar fi comunicat intențiile sale, lucru ce l-ar fi surprins pe acționarul oltenilor.

Totuși, Fanatik susține că Mihai Rotaru nu se va opune plecării lui Mirel Rădoi, însă îi va solicita antrenorului să achite clauza de reziliere de 250.000 de euro.

Mai mult, în cazul în care despărțirea de Rădoi se va concretiza, acționarul oltenilor nu mai dorește să aducă un antrenor român la echipă și va merge pe mâna lui Mario Felgueiras, care va încerca să aducă în Bănie un tehnician portughez.

Ce a spus Mirel Rădoi după meci

"Un joc bun, condus de noi, doar că ne strică rezultatul, ca să și glumim puțin. Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să nu mai dea la poartă, pentru că chiar nu-mi aduc aminte în afară de goluri, alte șuturi pe spațiul porții... Se pare că ăla 1 contează, cornerul ăla 1 contează.

E deja frustrant că pierzi acasă. Pentru mine, cu atât mai mult. Dar n-ai ce să faci în acest moment. Trebuie să-l accepți, chiar dacă e un rezultat mincinos. Vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta este realitatea", a declarat Rădoi.

