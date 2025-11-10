După meci, Mirel Rădoi i-ar fi anunțat pe jucători că își dorește să plece de la echipă, nervos după eșecul suferit de echipa sa.

Mihai Rotaru nu vrea să mai insiste cu Mirel Rădoi

Mihai Rotaru a discutat la telefon cu Mirel Rădoi după ce a aflat de intențiile antrenorului. Finanțatorul oltenilor s-a arătat surprins de decizia lui Rădoi de a nu mai continua pe banca oltenilor.

Potrivit Fanatik, cei doi au stabilit să aibă o întâlnire în cursul zilei de azi (n.r. luni) pentru a stabili ce urmează la echipă. Rotaru nu ar mai vrea să insiste pentru a-l convinge pe Mirel Rădoi să rămână pe banca tehnică, nemulțumit de faptul că este pentru a șasea oară când antrenorul amenință cu demisia în ultimele luni.

Astfel, în cazul în care Rădoi va insista să plece, principalul acționar de la Universitatea Craiova nu se va mai opune.

Ce a spus Mirel Rădoi după meci

"Un joc bun, condus de noi, doar că ne strică rezultatul, ca să și glumim puțin. Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să nu mai dea la poartă, pentru că chiar nu-mi aduc aminte în afară de goluri, alte șuturi pe spațiul porții... Se pare că ăla 1 contează, cornerul ăla 1 contează.

E deja frustrant că pierzi acasă. Pentru mine, cu atât mai mult. Dar n-ai ce să faci în acest moment. Trebuie să-l accepți, chiar dacă e un rezultat mincinos. Vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta este realitatea", a declarat Rădoi.

