Chiar dacă discursul lui Mirel Rădoi (44 de ani) nu anunța o despărțire, se pare că antrenorul va pleca de la club. Acesta i-ar fi anunțat deja pe jucătorii săi de decizia luată și antrenorul ar fi plecat deja spre București.



Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova! Trebuie să plătească o sumă importantă



Mihai Rotaru i-a acceptat, de această dată, demisia lui Rădoi, chiar dacă antrenorul a mai vrut să renunțe și în trecut, dar a fost oprit. În această perioadă, oficialii din Bănie ar căuta deja un antrenor pentru a conduce echipa imediat după pauza competițională.



Rădoi nu poate pleca așa de ușor de la Craiova. Va fi nevoit să plătească o sumă importantă, de 250.000 de euro. Aceasta era clauza fixată în contract pentru o despărțire unilaterală și s-ar fi aplicat și în cazul în care oltenii ar fi vrut să renunțe la antrenor, scrie Fanatik.ro.



După ultimele evenimente, la Craiova a fost stabilită o conferință de presă. Luni, de la ora 14:00, acționarul Mihai Rotaru și directorul sportiv Mario Felgueiras vor lămuri public lucrurile.



Mirel Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 29 ianuarie 2025, după plecarea lui Constantin Gâlcă. În momentul de față, după eșecul recent cu UTA, oltenii au terminat etapa a 16-a pe locul 4, cu 29 de puncte. Se află la 6 „lungimi” distanță de liderul Rapid.



Ce a spus Rădoi după eșecul cu UTA Arad



"Un joc bun, condus de noi, doar că ne strică rezultatul, ca să și glumim puțin. Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să nu mai dea la poartă, pentru că chiar nu-mi aduc aminte în afară de goluri, alte șuturi pe spațiul porții... Se pare că ăla 1 contează, cornerul ăla 1 contează.



E deja frustrant că pierzi acasă. Pentru mine, cu atât mai mult. Dar n-ai ce să faci în acest moment. Trebuie să-l accepți, chiar dacă e un rezultat mincinos. Vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta este realitatea", declarase Rădoi, vizibil iritat de eșec, după Universitatea Craiova - UTA 1-2.



Precedentul mandat al lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova s-a petrecut în intervalul 09.08.2022 - 08.12.2022.

