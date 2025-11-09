Mirel Rădoi (44 de ani) a anunțat în vestiar, la finalul partidei Universitatea Craiova - UTA 1-2, că își dorește să plece de pe banca „leilor” din Bănie.

Mirel Rădoi nu mai vrea să continue ca antrenor la Universitatea Craiova

Hotărârea lui Mirel Rădoi vine ca un adevărat șoc, deoarece antrenorul oltenilor nu a dat recent impresia că vrea să renunțe la funcția sa.

Totuși, fostul selecționer a mai avut acest gând de două ori până acum, în actualul sezon. Momentele respective s-au petrecut după două remize: 3-3 cu UTA în prima etapă (12 iulie) și 0-0 cu Metaloglobus (26 octombrie).

„Nu știu dacă îl mai întoarce cineva”, a transmis o sursă, citată de gsp.ro, din interiorul clubului despre situația actuală.

Mirel Rădoi, la al doilea mandat la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 29 ianuarie 2025, după plecarea lui Constantin Gâlcă. În momentul de față, după eșecul recent cu UTA, oltenii au terminat etapa a 16-a pe locul 4, cu 29 de puncte. Se află la 6 „lungimi” distanță de liderul Rapid.

În același timp, după victoria cu 1-0 din deplasare cu Rapid Viena, oltenii au ajuns pe locul 20 din grupa unică a Conference League, cu 4 puncte. Se califică în play-off formațiile aflate pe primele 24 de poziții din 36 existente.

"Un joc bun, condus de noi, doar că ne strică rezultatul, ca să și glumim puțin. Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să nu mai dea la poartă, pentru că chiar nu-mi aduc aminte în afară de goluri, alte șuturi pe spațiul porții... Se pare că ăla 1 contează, cornerul ăla 1 contează.

E deja frustrant că pierzi acasă. Pentru mine, cu atât mai mult. Dar n-ai ce să faci în acest moment. Trebuie să-l accepți, chiar dacă e un rezultat mincinos. Vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta este realitatea", declarase Rădoi, vizibil iritat de eșec, după Universitatea Craiova - UTA 1-2.

Precedentul mandat al lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova s-a petrecut în intervalul 09.08.2022 - 08.12.2022.

