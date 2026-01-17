Daniel Pancu a răbufnit cu privire la situația lui Ciprian Deac, legendă a „feroviarilor” pe care a exclus-o inițial din lot și pe care a primit-o ulterior la echipă.

Daniel Pancu, reacție fermă cu privire la situația lui Ciprian Deac la CFR Cluj

Pancu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei CFR Cluj - Oțelul Galați de duminică, de la ora 17:45, redată în format live text de către Sport.ro.

Tehnicianul ardelenilor a susținut că nu a avut niciodată intenția să își bată joc de Deac, creându-se o imagine mult denaturată.

Pancu a explicat că a luat decizia pe care a considerat-o cea mai bună pentru CFR Cluj și pe care și-o asumă 100%.

„Doar decizia mea, 100%, am discutat cu el și atunci. Îmi pare rău că s-au creat multe discuții în jurul acestui subiect, eu sunt mai pragmatic și mai direct. În mod normal, deciziile antrenorului nu se discută niciodată, toată lumea poate avea păreri. Eu sunt colaborator, am contract cu o televiziune de 7-8-9 ani, acolo sunt păreri, dar eu sunt antrenor și trebuie să iau decizii.

Nu știu, dacă m-ar fi întrebat Vali Moraru care este părerea mea, aș fi spus că este decizia antrenorului. Au fost mulți care au comentat. Dar fiind vorba despre o legendă... Legendă ești, nu are cum să te mai dea jos nimeni din poziția asta. El e un jucător cu care am fost coleg, pe care îl respect enorm, așa cum respect absolut toți antrenorii foarte importanți sau foști jucători din fotbalul românesc. Nu am cum să îmi bat joc niciodată de nimeni.



Răbufnirea lui Daniel Pancu: „Este greșit total, a fost o imagine mult denaturată”

Este greșit total, a fost o imagine mult denaturată și, încă o dată repet, fiind vorba de o legendă vă pot da pe scurt niște explicații.

Fiecare antrenor are părerea lui. Aseară vorbeam cu Dan și îmi zicea că am greșit în subiectul ăsta. OK, respect părerile, dar la mine vine din trecut. Am avut și eu vârsta lui Ciprian, eram jucător și am fost trimis o dată în spatele porții. De atunci mi-am jurat că atunci când voi fi antrenor nu voi trimite un jucător în spatele porții la 40 de ani!

Dacă domnii care și-au dat cu părerea nu știu legile din România... există o lege conform căreia nu poți juca fotbal fără jucători sub 21 de ani. Eu, în astea două luni, până la Crăciun, cât am fost antrenor, nu am respectat legea! Pentru că pe unul dintre jucătorii Șfaiț sau Biliboc, care joacă pe același post cu Ciprian, jumătate din antrenament îl antrenam izolat. Eu antrenez sistemic și integrat.

Deci, practic, un jucător pe care sunt obligat să îl trimit pe teren nu îl antrenam la capacitate maximă. Una e să alergi și să ai aceiași parametri cu colegii tăi, care au niște relații de joc, și una e să te antrenezi în spatele porții, să faci ture de teren, sprinturi printre gărdulețe. Ăsta a fost principalul motiv.

Pancu: „Eu antrenez 10 contra 10!”

Sau ar fi trebuit să-i trimit pe Cordea, Korenica și așa mai departe să se antreneze separat. Nu, eu antrenez 10 contra 10! Am găsit și câte 4 jucători pe un post când am venit, ceea ce nu e normal, e anormal total! Sunt 10 contra 10, doi pe post, și încă 5-6 de viitor, foarte tineri. Ăștia suntem: 26 plus 3-4 portari.

Respectul meu pentru jucători cum e Ciprian nu va dispărea absolut niciodată, nu mi-am bătut joc de nimeni în viața mea, e o situație pe care a înțeles-o foarte bine. Indiferent de părerea lui, el o să aibă parte de tot respectul meu, se antrenează în continuare cu noi. Nu am vrut în cele 10 zile din Spania să am vreo față tristă. O față tristă ar fi însemnat ca unul dintre cei mici să iasă, să nu joace și așa am ajuns la o decizie cu care sunt absolut împăcat.

El nu a pierdut nimic, s-a antrenat zi de zi aici, se antrenează în continuare cu grupul și, probabil, până la sfârșitul campionatului va mai apărea în echipa CFR-ului. Atât am avut de spus”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare partidei CFR Cluj - Oțelul Galați.