CFR Cluj a ajuns la un acord cu Christopher Braun, fundașul lateral al Rapidului, care urmează să semneze în această seară cu formația din Gruia.



Anunțul a fost făcut chiar de Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, în conferința de presă premergătoare primului meci oficial din 2026.



Tehnicianul a confirmat mutarea și a lăsat de înțeles că CFR Cluj va mai bifa cel puțin două transferuri în această perioadă de mercato.



„Păi Braun am înțeles că a semnat acum. Nu e român, dar e ca și un român și, probabil, săptămâna asta vom închide cu încă doi jucători și sper să avem, cu siguranță, un parcurs mai bun decât l-am avut până acum”, a declarat Daniel Pancu.

