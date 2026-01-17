CFR Cluj a ajuns la un acord cu Christopher Braun, fundașul lateral al Rapidului, care urmează să semneze în această seară cu formația din Gruia.
Anunțul a fost făcut chiar de Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, în conferința de presă premergătoare primului meci oficial din 2026.
Tehnicianul a confirmat mutarea și a lăsat de înțeles că CFR Cluj va mai bifa cel puțin două transferuri în această perioadă de mercato.
„Păi Braun am înțeles că a semnat acum. Nu e român, dar e ca și un român și, probabil, săptămâna asta vom închide cu încă doi jucători și sper să avem, cu siguranță, un parcurs mai bun decât l-am avut până acum”, a declarat Daniel Pancu.
Christopher Braun nu e străin de CFR Cluj
Christopher Braun, 34 de ani, nu este la prima experiență în Gruia. Fundașul a mai evoluat pentru CFR Cluj în sezonul 2022–2023, perioadă în care a strâns 44 de meciuri, a marcat un gol și a oferit patru pase decisive.
În vara lui 2023, germanul născut la Hamburg, cu origini ghaneze, a fost transferat de Rapid pentru 150.000 de euro.
Pentru formația din Giulești, Braun a bifat 78 de partide oficiale, cu două goluri și o pasă decisivă în cont.
De-a lungul carierei, Christopher Braun a mai evoluat pentru VfL 93 U19, Hamburg U17, St. Pauli II, Wilhelmshaven, VfB Oldenburg, Wattenscheid 09, Fortuna Sittard, OFI Crete, FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid.