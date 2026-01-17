NEWS ALERT CFR Cluj transferă de la rivale! Daniel Pancu confirmă: „A semnat acum”

CFR Cluj transferă de la rivale! Daniel Pancu confirmă: „A semnat acum” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mișcări importante pe piața transferurilor din SuperLiga. 

TAGS:
Christopher BraunDaniel PancuCFR ClujRapid BucurestiSuperliga Romaniei
Din articol

CFR Cluj a ajuns la un acord cu Christopher Braun, fundașul lateral al Rapidului, care urmează să semneze în această seară cu formația din Gruia.

Anunțul a fost făcut chiar de Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, în conferința de presă premergătoare primului meci oficial din 2026. 

Tehnicianul a confirmat mutarea și a lăsat de înțeles că CFR Cluj va mai bifa cel puțin două transferuri în această perioadă de mercato.

„Păi Braun am înțeles că a semnat acum. Nu e român, dar e ca și un român și, probabil, săptămâna asta vom închide cu încă doi jucători și sper să avem, cu siguranță, un parcurs mai bun decât l-am avut până acum”, a declarat Daniel Pancu.

Christopher Braun nu e străin de CFR Cluj

Christopher Braun, 34 de ani, nu este la prima experiență în Gruia. Fundașul a mai evoluat pentru CFR Cluj în sezonul 2022–2023, perioadă în care a strâns 44 de meciuri, a marcat un gol și a oferit patru pase decisive. 

În vara lui 2023, germanul născut la Hamburg, cu origini ghaneze, a fost transferat de Rapid pentru 150.000 de euro.

Pentru formația din Giulești, Braun a bifat 78 de partide oficiale, cu două goluri și o pasă decisivă în cont.

De-a lungul carierei, Christopher Braun a mai evoluat pentru VfL 93 U19, Hamburg U17, St. Pauli II, Wilhelmshaven, VfB Oldenburg, Wattenscheid 09, Fortuna Sittard, OFI Crete, FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Stoica a numit noul cuplu de mijlocași de la FCSB! Unde s-a greșit cu FC Argeș
Mihai Stoica a numit noul cuplu de mijlocași de la FCSB! Unde s-a greșit cu FC Argeș
Tragedie în Serie A! Patronul clubului a murit
Tragedie în Serie A! Patronul clubului a murit
Noul Neymar!? Starul a trădat-o pe Barcelona și semnează cu PSG
Noul Neymar!? Starul a trădat-o pe Barcelona și semnează cu PSG
ULTIMELE STIRI
Tottenham - West Ham cu Radu Drăgușin, ACUM pe VOYO! GOOOOOL decisiv în minutul 90+3
Tottenham - West Ham cu Radu Drăgușin, ACUM pe VOYO! GOOOOOL decisiv în minutul 90+3
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Rapid - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 20:00 | Protest pregătit de fanii giuleștenilor. Echipele de start
Rapid - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 20:00 | Protest pregătit de fanii giuleștenilor. Echipele de start
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
Bombă! Unde a ajuns să joace Rivaldinho, după ce a retrogradat în liga a treia
Bombă! Unde a ajuns să joace Rivaldinho, după ce a retrogradat în liga a treia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“

FC Argeș - FCSB, scor 1-0: campioana, răpusă în primul meci oficial din 2026!

FC Argeș - FCSB, scor 1-0: campioana, răpusă în primul meci oficial din 2026!

A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"

A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
Farul - Hermannstadt 0-1, ACUM pe Sport.ro | GOOOOOL! Florescu deschide scorul cu o rachetă
Farul - Hermannstadt 0-1, ACUM pe Sport.ro | GOOOOOL! Florescu deschide scorul cu o rachetă
„Vreau să muncesc!” Marius Șumudică n-a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume după umilința cu Al-Khaleej
„Vreau să muncesc!” Marius Șumudică n-a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume după umilința cu Al-Khaleej
Tottenham - West Ham cu Radu Drăgușin, ACUM pe VOYO! GOOOOOL decisiv în minutul 90+3
Tottenham - West Ham cu Radu Drăgușin, ACUM pe VOYO! GOOOOOL decisiv în minutul 90+3
Alte subiecte de interes
Christopher Braun zice tot ce avea pe inimă despre Dan Petrescu
Christopher Braun zice tot ce avea pe inimă despre Dan Petrescu
Braun, noul căpitan al Rapidului, a vorbit despre Cristi Săpunaru la finalul remizei cu UTA, scor 1-1
Braun, noul căpitan al Rapidului, a vorbit despre Cristi Săpunaru la finalul remizei cu UTA, scor 1-1
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!