Otto Hindrich (23 de ani) a transmis un mesaj, prin intermediul paginii de Facebook a celor de la CFR Cluj, în contextul transferului său la Legia Varșovia.

Otto Hindrich, mesaj emoționant despre despărțirea de CFR Cluj

Gruparea poloneză s-a înțeles recent cu conducerea „feroviarilor” să îi achite 600.000 de euro în schimbul serviciilor portarului român.

Crescut de CFR Cluj, Otto Hindrich a mulțumit public pentru anii petrecuți în Gruia, în care s-a dezvoltat și ca fotbalist, și ca om.

„Salutare tuturor. Am ajuns la CFR de mic copil, iar clubul acesta m-a format nu doar ca jucător, ci și ca om. M-a învățat ce înseamnă respect, ce înseamnă muncă, responsabilitate. Sunt foarte recunoscător pentru toate amintirile pe care CFR mi le-a dăruit, pentru ceea ce a făcut CFR pentru jucătorul Otto Hindrich.

Sunt recunoscător pentru că aceste amintiri s-au întâmplat. A fost o perioadă foarte frumoasă la acest club. Acești 16 ani... e ceva extraordinar. Aș vrea să le mulțumesc tuturor antrenorilor care m-au îndrumat, au avut încredere în mine și m-au ajutat în cariera mea.

Otto Hindrich: „Vă mulțumesc din tot sufletul”

Aș vrea să le mulțumesc colegilor mei cu care am creat foarte multe amintiri. Am învățat foarte multe lucruri. Aș vrea să vă mulțumesc vouă, suporterilor. M-ați făcut să mă simt acasă, să mă simt copilul CFR-ului.

Vă mulțumesc din tot sufletul. M-am simțit tot timpul apreciat. E un moment greu pentru mine, nu credeam că va veni vreodată. Sunt foarte recunoscător pentru acești ani. CFR Cluj va rămâne mereu casa mea, sunt sigur că mă voi întoarce aici”, a transmis Hindrich.

