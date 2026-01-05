CFR Cluj traversează un sezon de coșmar, incomparabil cu perioada 2018-2022, în care a „confiscat“ locul 1 în Superliga noastră, cucerind cinci titluri la rând.

Astăzi, CFR a devenit o formație de locul 11. Și e amenințată cu un pericol imens, peste doar zece zile, după cum Iuliu Mureșan a admis aici. Pe fondul acestei situații, șefii clubului au avut de luat o serie de decizii grele. Printre care vânzarea atacantului Louis Munteanu, mult sub prețul cerut în vară, după cum Sport.ro a arătat aici.

De asemenea, e în plină derulare o operațiune de reconfigurare a lotului. Care presupune îndepărtarea unor nume cu „greutate“, dar care și-au depășit termenul de valabilitate.

