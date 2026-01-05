CFR Cluj traversează un sezon de coșmar, incomparabil cu perioada 2018-2022, în care a „confiscat“ locul 1 în Superliga noastră, cucerind cinci titluri la rând.
Astăzi, CFR a devenit o formație de locul 11. Și e amenințată cu un pericol imens, peste doar zece zile, după cum Iuliu Mureșan a admis aici. Pe fondul acestei situații, șefii clubului au avut de luat o serie de decizii grele. Printre care vânzarea atacantului Louis Munteanu, mult sub prețul cerut în vară, după cum Sport.ro a arătat aici.
De asemenea, e în plină derulare o operațiune de reconfigurare a lotului. Care presupune îndepărtarea unor nume cu „greutate“, dar care și-au depășit termenul de valabilitate.
Deac, Djokovic și Zouma, out de la CFR
Lotul pregătit de Daniel Pancu tocmai a plecat în cantonamentul din Spania. Dar în avion n-au fost luați Ciprian Deac (foto sus, 39 de ani), Damjan Djokovic (35 de ani) și Kurt Zouma (31 de ani). Primii doi sunt fotbaliști emblematici ai CFR-ului. Deac are 14 trofee cu formația din Gruia, în timp ce Djokovic are 7 competiții în care a triumfat cu gruparea ardeleană.
Trecerea tridentului Deac – Djokovic – Zouma pe linie moartă era, totuși, previzibilă. Mai ales că doi dintre ei au evoluat foarte puțin, în prima parte a sezonului.
*Deac a adunat 202 minute, în doar opt partide, reușind o pasă de gol.
*Zouma a avut 197 de minute pe teren, adunate în patru meciuri.
Singurul care a jucat constant, în prima parte a stagiunii, a fost Djokovic: 28 de meciuri, 2 goluri și 2,009 minute pe teren. Chiar și așa, a fost lăsat acasă, semn că Pancu nu mai are nevoie de mijlocașul de 35 de ani.