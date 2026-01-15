Cu un contract scadent la finalul acestui sezon și aproape de împlinirea vârstei de 40 de ani, Deac a jucat foarte puțin în actuala stagiune, indiferent de numele antrenorului. Legenda lui CFR Cluj va continua însă la echipă până la finalul sezonului, chiar dacă nu a făcut pregătirea de iarnă sub comanda lui Daniel Pancu.

Ciprian Deac rămâne la CFR Cluj până la finalul sezonului



CFR Cluj s-a întors în țară după cantonamentul efectuat în Spania, iar președintele Iuliu Mureșan a dat asigurări că Deac va rămâne alături de echipă până la finalul sezonului și chiar va avea posibilitatea de a juca.



"Ciprian Deac rămâne în lotul CFR-ului. Se va antrena cu echipa începând de joi. Dacă va fi nevoie de el, antrenorii vor apela la el. Depinde și de el, dar el e recunoscut pentru modul spartan în care se pregătește.

Depinde cum o să-l vadă antrenorii. Dacă va fi nevoie de el, sunt convins că va juca și va da maxim. Sunt convins că va fi nevoie de el la un moment dat", a spus Iuliu Mureșan.



Iuliu Mureșan: "S-ar putea să mai vină doi-trei jucători la CFR Cluj"

CFR Cluj i-a vândut în această iarnă pe Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich, iar Marcus Coco, Drilon Islami, Iacope Cernigoi și Kurt Zouma și-au reziliat contractele. La capitolul sosiri, doar mutările atacantului Alibek Aliev și fundașului central Ilija Masic au fost oficializate până acum.



"Au venit jucători, s-ar putea să mai și vină vreo doi-trei. Și de plecat e posibil să mai plece maxim un jucător, dar nu e sigur. Nu, nu cred că e vorba de Korenica.



Am adus jucători care să-i înlocuiască pe cei care au plecat. Puțin se vor schimba așezarea și stilul de joc și cred că vom face față", a mai spus Iuliu Mureșan, la revenirea lui CFR Cluj în țară.



În primul meci oficial din 2026, CFR Cluj va primi vizita celor de la Oțelul Galați, duminică, de la ora 17:45.

