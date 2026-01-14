CFR Cluj a anunțat miercuri seară că s-a despărțit de Otto Hindrich (23 de ani), portarul cotat la 1,3 milioane de euro de site-urile de specialitate care a fost legitimat la prima echipă din Gruia din 2020 până acum.



Hindrich a bifat de-a lungul timpului 78 de apariții pentru CFR Cluj în toate competițiile, a încasat 81 de goluri, iar 30 de partide le-a încheiat fără gol primit.



Goalkeeperul va evolua de acum pentru Legia Varșovia. CFR Cluj și polonezii s-au înțeles pentru transferul definitiv al lui Otto Hindrich.



Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Comunicatul oficial



”Mulțumim pentru tot, Otto Hindrich!



Cluburile CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formația poloneză.



Produs 100% al Academiei noastre, Otto a ajuns în Gruia la vârsta de doar 6 ani. Unsprezece ani mai târziu, la 17 ani, a debutat în Superligă și s-a remarcat rapid ca fiind unul dintre cei mai promițători portari români ai generației sale! În tricoul echipei noastre, Otto a bifat 78 de apariții și a câștigat două titluri de campion iar, sezonul trecut, a avut un rol decisiv în cucerirea Cupei României, fiind integralist în toate meciurile competiției.



Otto, ai fost și vei rămâne mereu unul dintre noi! îți mulțumim pentru toată dedicarea și seriozitatea ta, dar și pentru momentele speciale trăite împreună în mijlocul familiei CFR! Îți dorim mult succes în noua etapă a carierei și nu uita: Clujul va fi mereu casa ta!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj.

