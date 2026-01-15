Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul a semnat cu DC United în Major League Soccer (MLS), unica ligă de fotbal din Statele Unite ale Americii.



Cum ar fi pus Louis Munteanu presiune pe conducerea lui CFR Cluj înainte de plecare: ”Cu orice risc, asta a făcut”



În preajma Crăciunului, Louis Munteanu a fost surprins cu tricoul lui FCSB pe el. Știrea a ajuns până și în Scoția, unde era dorit de Celtic.



Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că ce a făcut Munteanu a fost intenționat ca să pună presiune pe club și să nu mai tergiverseze plecarea și în această iarnă.



”Era nemulțumit de situația de la CFR pentru că ar fi avut și alte oferte avantajoase, dar n-a fost lăsat să plece. A apărut și problema cu tricoul FCSB-ului, despre care eu cred că a fost intenționată, ca să pună presiune pe club.



Era ceva ireversibil, nu mai putea continua. Cu orice risc, a ales. Are experiența din Italia, la Fiorentina. Știe ce înseamnă un club mare.



Și-a văzut potențialul, limitele, și a zis că în America poate fi o oportunitate. Fotbalul de acolo nu este atât de evoluat și are șanse să se exprime”, a spus Ciprian Marica, potrivit Digi Sport.

