Deac și-a petrecut 17 sezoane alături de CFR Cluj și a devenit de șapte ori campion al României cu formația din Ardeal, motiv pentru care decizia lui Daniel Pancu pare de neînțeles, chiar dacă Ciprian Deac va împlini 40 de ani în doar câteva săptămâni.

Ciprian Deac: ”Evident că mă doare!”

Contractul lui Deac va expira în această vară, iar mijlocașul nu va semna o nouă înțelegere. Într-un dialog cu GSP, Ciprian Deac a vorbit despre decizia ardelenilor. Deși spune că a fost o decizie dureroasă luată de Daniel Pancu, mijlocașul a transmis că nu se simte jignit de acesta și o va ajuta pe CFR Cluj de fiecare dată când va fi nevoie.

”Mă doare, evident că mă doare, dar am prea mult respect pentru club ca să mă consider jignit în vreun fel. Voi continua să mă antrenez ca și până acum, iar dacă va fi nevoie de mine și un singur minut, nu-mi va cădea rangul, ci voi intra și-mi voi face datoria. Cu sau fără Deac, fotbalul din Gruia va merge mai departe”, a spus Ciprian Deac, potrivit GSP.

Dan Nistor: ”A câștigat la trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți!”

Decizia celor de la CFR Cluj a fost comentată de multe voci din fotbalul românesc, însă cea mai vehementă a fost cea a lui Dan Nistor, mijlocașul lui U Cluj.

"Îmi pare rău pentru Deac. Sunt destul de bun prieten cu el. Are o ditamai cariera în spate. Umilință e cuvântul potrivit. Cred că a câștigat la trofee de alții n-au mâncat cartofi prăjiți. A dus echipa aia în Champions League, Europa League. Dar sunt problemele lor.



Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa. Nasol! Din păcate, nu există recunoștință la noi în țară. Sperăm să ne schimbăm noi ca oameni. Devenim din ce în mai rău, din păcate", a spus Dan Nistor.

