Sotul Serenei Williams, reactie dura la adresa lui Tiriac dupa atacul romanului asupra sportivei americance: "Nimanui nu-i pasa de ce crede el!" Sportiva ar putea sa nu mai participe la turneul de la Madrid

In varsta de 39 de ani, Serena William a ajuns pe pozitia a 11-a a clasamentului WTA din cauza rezultatelor mai slabe din ultima perioada.

Fostul mare tenismen roman a explicat ca Serena nu mai are aceeasi energie pe care o avea in trecut si a sfatuit-o pe americanca sa se retraga.

"La varsta asta si la greutatea pe care o are acum, nu se deplaseaza atat de usor pe cat se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala. Daca ar avea putina decenta, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere", a spus Tiriac la TVR.

Declaratia romanului a fost preluata si de mai multe publicatii din strainatate si astfel au ajuns si la urechile sotului Serenei Alex Ohanian.

Acesta a postat pe Twitter un mesaj dur la adresa lui Tiriac, explicand ca nimeni nu este interesat de ce spune acesta.

"Putem fi siguri ca nimanui nu-i pasa de ce crede Ion Tiriac", a scris Ohanian.

Safe to say no one gives a damn what Ion Țiriac thinks.