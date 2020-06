Probleme SERIOASE pentru Gigi Becali! Avertismentul primit de patronul FCSB: "Fotbalistii vor castiga litigiile, clubul va fi bun de plata!"

Decizia de a baga cativa fotbalisti in somaj tehnic l-ar putea costa scump pe Gigi Becali.

Patronul FCSB i-a bagat pe Adi Popa, Marko Momcilovic, Cristi Balgradean, Harlem Gnohere, Alexandru Stan si Bogdan Planic in somaj tehnic odata cu inceperea starii de urgenta in Romania. Cel din urma a fost bagat de Gigi Becali in somaj dupa ce a refuzat injumatatirea salariului pana in toamna.

Jucatorii sunt nemultumiti de decizia lui Becali si au decis sa dea in judecata clubul. Dumitru Costin, secretar general AFAN si presedintele Blocului National Sindical a vorbit despre situatia ros-albastrilor si a declarat ca FCSB are cele mai mari sanse sa piarda procesele.

"Cunosc exact ce si mai ales cum s-a intamplat. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple si foarte clare, fotbalistii vor castiga litigiile, iar clubul va fi bun de plata.

FCSB e in pericol din doua motive. In primul rand, fiindca a aplicat masura in mod selectiv. Adica pe unii i-a trimis in somaj tehnic, iar pe altii nu, desi toti au fix acelasi domeniu de activitate. Nu e ca si cum cei pe care i-a trimis lucrau la ghiseu, sa zicem si nu mai aveau obiectul muncii, iar ceilalti munceau in alt sector si a fost nevoie de ei in continuare.

Apoi, in al doilea rand, notificarile trimise jucatorilor n-au fost facute in termen legal, dupa care s-a revenit si s-a admis ca a fost o eroare materiala, ceva...In concluzie, daca jucatorii vor deschide actiuni in instantele sportive, 100% vor castiga", a declarat Dumitru Costin conform Gazeta Sporturilor.