Gigi Becali a luat o decizie importanta pentru FCSB! Unde i-a trimis PATRONUL pe jucatorii sai in plin cantonament

Gigi Becali conduce totul la FCSB si a luat o decizie importanta dupa sedinta de la Ministerul Sanatatii.

Gigi Becali le-a dat liber jucatorilor de la FCSB in weekend-ul ce tocmai a trecut dupa hotararea publicata in Monitorul Oficial. Astfel, jucatorii ros albastrilor au stat alaturi de familiile lor pentru prima data dupa data de 15 mai, cand au inceput cantonamentul, anunta Digi Sport. Fotbalisii urmeaza sa revina azi la antrenamente pentru a se pregati de reluarea Ligii 1.

"Structurile sportive pot desfasura activitatea de pregatire sportiva si pot participa la competitii fara sa fie necesara continuarea masurii de cantonament inchis, pe baza asumarii raspunderii, in conditiile legale.

In cazul in care se va produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la acrtivitatea de pregatire sportiva sau la competitie se aplica toate normele legale in vigoare cu privire la izolarea suspectilor si contactilor acestora procedurile de ancheta epidemiologica si masurile legale dispuse de organele abilitate.", scrie in documentul publicat in Monitorul Oficial.

Liga 1 ar trebui sa revina in weekend-ul 13-14 iunie, fara spectatori. S-a tot vorbit pe baza acestei reveniri si s-a propus ca daca un jucator va fi infectat cu noul virus, toata echipa va fi exclusa din campionat, varianta respinsa de aproape toti oficialii.