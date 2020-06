Se baga Becali? Ar fi un transfer BOMBA pentru FCSB! Favoritul lui Becali de la CFR care vrea sa RUPA contractul din cauza ca n-a fost platit

E din nou scandal la CFR! Becali ar putea profita. Unul dintre favoritii sai e 'motorul' revoltei din vestiarul campioanei.

Cu o spatamana si jumatate inainte de reluarea sezonului, Djokovici isi cere banii. N-a acceptat injumatatirea salariului

Campioana nu e linistita. Nu toti jucatorii au acceptat injumatatirea de salarii pe perioada de criza. Djokovici n-a semnat si cere sa devina liber. Mijlocasul lui Petrescu mai are 2 ani de contract. CFR nu l-a platit de mai bine de 60 de zile.

Djokovic e cotat la aproape 2 milioane de euro. Dintre straini doar Cestor si Camora au acceptat varianta conducerii .

CFR poate face rost de bani daca ii da drumul lui Omrani. Celtic, Leganes sau Sheffield sunt echipele despre care s-a scris ca l-ar vrea. Clujul n-are de gand sa se desparta de Omrani fara 3 milioane de euro.

Djokovic e si el bine contat! Sumudica l-a vrut la Gaziantep Gazisehir, iar Becali il da model pentru mijlocul terenului. E fotbalistul sau preferat de la CFR! Daca Super Dan nu face o magie pentru a linisti apele, FCSB are sanse sa se razbune 'tradarea' lui Balgradean cu unul dintre titularii importanti de Europa ai lui Petrescu!



Djokovic, 28 de ani, are 8 aparitii in Europa League si 7 in preliminariile Champions League sezonul asta. In campionat, Cupa si Europa, croatul are 30 de meciuri, un gol si 4 assisturi.