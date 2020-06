"Avem un Chindris 2, mai bun decat Chindris 1!" Patronul Botosaniului ii lanseaza un nou jucator lui Becali daca tranzactia fundasului nu se face 

Gigi Becali si l-a dorit mult timp pe Andrei chindris, insa afacerea pare sa nu se mai faca.

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani, a vorbit in direct la 'Ora exacta in Sport' despre transferul lui Andrei Chindris. Iftime a spus ca totul depinde de dorinta jucatorilor, dar un transfer se poate face in vara.

"Eu nu fac transferuri decat cand este un accept din partea fotbalistilor si antrenorilor. Chindris poate pleca in vara, acum nu pleaca. Daca va pleca avem un Chindris 2, mai bun decat Chindris 1. Nu ii dau numele ca sa nu il cumpere FCSB :) In momentul intreruperii campionatului aveam vreo sase oferte pentru jucatori. Dar de atunci s-a inchis totul. E esential sa incepem campionatul. Chindris are o oferta scrisa din Grecia, pana pe 15 trebuie sa dea raspuns.", a spus Valeriu iftime la PRO X.

Finantatorul crede ca suporterii ar trebui sa fie lasati pe stadion, cu masurile de distantare sociala. Oamenii ar rebui sa inteleaga gravitatea situatiei si astfel ar putea intra 500-1000 de oameni pe stadion.

"Eu as lasa suporterii pe stadion, 500-1000 de oameni este ok. Trebuie ca oamenii sa inteleaga ca trebuie sa mentina distanta si cred ca se poate face acest lucru. Cand o sa jucam trebuie sa plecam cu autocarul, sa iesim. E clar ca nu mai este acelasi grad de securitate. Eu cred ca lucrurile se normalizeaza.

Eu spun ca trebuie sa stam toti in cantonament, pana la finalul campionatului. Grupul nostru este sanatos, bine izolat de ceilalti. O sa stam tot asa. Daca un club are un focar de infectie va sta un meci doua, dar nu inseamna ca il scoatem din campionat.", a adaugat Iftime.

Acesta spune ca viseaza la titlu, dupa ce Botosani a reusit sa intre pentru prima data in play off-ul Ligii 1: "Ma gandesc la titlu. Cand visam, nu ne masuram abilitatile. Noi am piedut niste puncte atat de nemeritate incat puteam fi pe locul 2. Am demonstrat ca ne putem bate cu craiova si FCSB."