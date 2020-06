Becali da cu pumnii in PORTILE INCHISE! Se deschide National Arena pentru FCSB? Reactia lui Becali

Gigi Becali nu vrea ca Liga 1 sa se reia fara fani in tribune!

Patronul FCSB crede ca Romania ar trebui sa urmeze exemplul Poloniei sau al Ungariei, care permit accesul suporterilor la meciuri. Becali vede totul posibil, in conditiile in care numarul spectatorilor nu ar depasi 10% din capacitatea stadioanelor. Astfel, pe National Arena ar putea intra pana la 5 500 de oameni in urmatoarea perioada.

"Daca in Polonia te lasa cu 1 000 de spectatori, la noi ar trebui sa fie cu 10% din capacitatea stadioanelor. S-ar mai amortiza din pierderi. De unde pot sa cheltuiesc atatia bani? Trebuie sa scot si eu bani din ceva. Macar chiria sa mi-o acopar, nu? E in aer liber meciul, nu-ti trebuie masti. Oamenii care vin trebuie doar sa respecte distantarea sociala", a spus Becali pentru Telekom Sport.

Liga 1 e programata sa revina in mai putin de doua saptamani. Pana la reluarea campionatului, FCSB are pregatite doua teste, cu Academica Clinceni si FC Voluntari. Becali s-a declarat inca din start impotriva ideii de 'porti inchise pe stadioane', dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca spectacolele in aer liber se vor putea desfasura cu o asistenta de cel mult 500 de spectatori. In cazul in care numarul infectarilor cu coronavirus va fi stabil, la jumatatea lunii iunie vom avea parte de un nou set de inlesniri pentru restrictiile impuse de autoritati in lupta contra coronavirusului.