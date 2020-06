BREAKING NEWS: Burleanu anunta ce se intampla cu ideea 'Steaua in Ghencea!' Tot mai multe voci sunt in FAVOAREA lui Becali

Presedintele FRF e de parere ca cele 3 noi stadioane construite la Bucuresti ar trebui sa fie deschise pentru cat mai multe evenimente.

Burleanu lasa de inteles ca FCSB ar trebui primita in Ghencea. Decizia e la Ministerul Apararii, cel care va opera noua arena. Stadionul Arcul de Triumf va ajunge la Ministerul Sportului, in timp ce Giulestiul va fi administrat de Ministerul Transporturilor. Toate cele 3 noi constructii au fost ridicate din bani publici, prin investitii ale CNI.

Burleanu a oferit si date de ultima ora despre termenele de finalizare ale lucrarilor la cele 3 arene din Bucuresti. Oficialul crede ca suporterii ar trebui sa dea dovada de intelegere si sa accepte ca stadioanele sa fie folosite la capacitate maxima.

"Amanarea Euro ne-a prins foarte bine dintr-un punct de vedere, avem sansa sa finalizam infrastructura care n-ar fi fost gata la timp. Pana la mijlocul lui noiembrie, toate cele 3 stadioane: Arcul de Triumf, Ghencea si Giulesti, in aceasta ordine, vor fi gata.. Primul va fi gata in septembrie, Arcul de Triumf, in octombrie Ghencea, iar la mijlocul lui noiembrie - Giulesti. Proprietarul stadioanelor este statul roman cu cele 3 resorturi: Transporturi, Aparare si Sport. Din punctul meu de vedere, sunt bunuri publice, cred ca nu ar trebui sa excludem suporterii vreunei echipe, fanii vreunei formatii de muzica si asa mai departe. Nu vorbim aici de rivalitati care se afla pe suprafata de joc, ma refer la bunuri care sa serveasca unui numar cat mai mare de suproteri, ei sunt beneficiarii finali ai acestei investitii", a spus Burleanu la Digisport.