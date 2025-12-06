FCSB – Dinamo a fost un meci fără sare și piper, după primele 45 de minute. Pentru că golul a lipsit, în fața unor tribune înghețate de frig.

Pe de altă parte, cele două rivale bucureștene au băgat „materiale“. La greu! În acest context, centralul Marian Barbu a împărțit avertismentele cu mare generozitate. Radunovic (12) și Graovac (17) au văzut „galben“ de la FCSB. De partea cealaltă, au fost avertizați Boateng (24) și Caragea (34) de la Dinamo. Și aceste avertismente vor lăsa urme la echipa pregătită de Zeljko Kopic!

Concret, Boateng și Caragea vor rata meciul următor din cauza cumului de cartonașe galbene. Norocul lor e că pentru Dinamo vine la rând duelul cu cea mai slabă formație din Superliga noastră, Metaloglobus.

În cele două partide pe care le mai are de jucat, în acest an, Dinamo va întâlni Metaloglobus pe teren propriu (14 decembrie, ora 17:45), după care va evolua, în deplasare, la Arad, în meciul cu UTA (20 decembrie, ora 20:00).

