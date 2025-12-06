FCSB – Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 0-0, însă rezultatul e destul de bun pentru trupa lui Zeljko Kopic. Explicația ține, în primul rând, de cum arată clasamentul Superligii, în momentul de față.

Concret, Dinamo a ținut departe de ea o pretendentă la un loc de play-off. După remiza albă de pe Arena Națională, campioana e abia pe 8, la două puncte Oțelul, care ocupă poziția a 6-a, ultima care duce în play-off.

Dincolo de acest aspect, care ține de ierarhia Superligii, derby-ul a demonstrat, încă o dată, că acum Dinamo se bate de la egal la egal cu FCSB. Ceea ce e un mare pas înainte, comparativ cu sezoanele precedente. În acest context, interviul dat de puștiul Adrian Caragea (20 de ani), imediat după meci, spune totul despre starea de spirit în lotul roș-albilor, în momentul de față.

„Am fost mai buni. Meritam să câștigăm. M-am adaptat destul de bine la intensitatea jocului și a fost bine până la final. Poate că ne-a lipsit un pic luciditatea, dar mergem înainte. Eu personal consider că am făcut un meci destul de bun, mai ales că am jucat cu o echipă foarte bună, cum e FCSB. Dar, repet, ar fi trebuit să-i batem, la cum s-a jucat“, a spus Caragea.

