Mijlocașul francez a plecat de la Dinamo la finalul stagiunii precedente din postura de jucător liber de contract. În lipsa unei oferte mai bune, Gnahore a acceptat propunerea de a juca la FCSB, care i-a fost rivală pentru doi ani.

Cum văd dinamoviștii plecarea lui Eddy Gnahore la FCSB: ”Să fiu sincer?”

Scoțianul Danny Armstrong, coleg cu Gnahore la Dinamo în sezonul trecut, a indicat calitățile fotbalistului și a explicat că Dinamo nu ia personal plecarea sa la rivala FCSB.

600.000 de euro este cota lui Gnahore, potrivit Transfermarkt

”Să fiu sincer? Nu mă interesează. Dacă Eddy trebuie să facă asta pentru cariera lui, așa este la fotbal. Iar la finalul zilei el trebuie să lucreze pentru familia lui, așa că nu e ceva personal împotriva lui Dinamo.

A ales FCSB și este pasul pe care și l-a dorit, îi doresc succes, este un tip incredibil, un jucător foarte bun, am petrecut mult timp împreună, dar acum să îi meargă bine și o să fie distractiv când o să fim adversari, așa cum este de câte ori jucăm cu FCSB. Este clar că era decizia lui și îi doresc mult succes.

Eddy este un jucător experimentat, a fost un om importat în vestiar și sunt convins că va fi la fel și pentru cei de la FCSB. Experiența lui pe teren vorbește de la sine și prin asta își câștigă respectul, clar va fi la fel și în vestiarul lor”, a spus Danny Armstrong la Prima Sport.

La Dinamo, Eddy Gnahore a bifat 97 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a oferit cinci pase decisive, în aproape 8500 de minute petrecute în echipamentul clubului din ”Ștefan cel Mare”.