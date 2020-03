"Asa e cand intri pe teren si nu dai 100%!" Dennis Man apasa butonul de panica la FCSB! Ce a spus mijlocasul dupa ce ros-albastrii au TREMURAT pentru calificarea in semifinalele Cupei Romaniei

FCSB s-a impus in meciul din deplasare cu Hermannstadt in sferturile Cupei Romaniei. Florinel Coman a fost eroul celor de la FCSB, care a inscris in minutul 90 golul victoriei. Sibienii au punctat in minutul 75 prin Debeljuh, iar in minutul 84 Dobrosavlevici si-a trimis mingea in proprie poarta si s-a restabilit egalitatea pe tabela. In minutul 90, Coman a dat lovitura cu o executie excelenta. La finalul partidei, Dennis Man a vorbit despre meci si spune ca daca ros-albastrii vor pica cu Dinamo in semifinale, isi doresc revansa.

"Asa este cand intram pe teren si nu dam 100%, este noromal sa fie greu cu orice echipa. Din pacate, am inceput prost jocul, nu am reusit sa ne impunem, iar pe parcursul jocului, am intrat in jocul lor si asta ne-a costat. Asa ar trebui sa intram la fiecare meci precum am terminat meciul asta. Trebuie sa dam totul pentru acest tricou. Incercam sa intram din nou in forma pe care am avut-o inaintea pauzei si vom vedea ce va fi pe parcurs. Daca le dai sansa sa joace, devin periculosi si iti pun probleme.



Cupa este foarte importanta pentru noi in acest moment. Degeaba suntem doar noi din play-off in semifinale, cand intri pe teren nu mai conteaza. eu sunt jucator, nu vreaus a comentez astfel de lucruri, intrebati clubul. Nu ma pune in situatie in care sa comentez, nu vrea sa vorbesc despre asta, eu imi vad de treaba mea. Bine ca am reusit sa o scoatem la capaqt in 90 de minute astazi, pentru ca oboseala isi spunea cuvantul, ne dorim in fiecare meci sa intram sa castigam, important este sa fim increzatori, pentru ca avem jucatori cu valoare si trebuie sa reusim lucrurui bune. Daca vom pica cu Dinamo sper sa ne calificam noi in finala", a declarat Dennis Man la finalul meciului, la Digi.

