Miriuta crede ca Hermannstadt merita victoria cu FCSB: "A fost un joc pe care nu trebuia sa-l pierdem niciodata, dar nu mereu castiga echipa mai buna"

Hermannstadt a fost eliminata de FCSB in sferturile Cupei Romaniei, scor 2-1.

Vasile Miriuta s-a declarat multumit de prestiatia jucatorilor sai in meciul cu FCSB, fiind de parere ca, in mod normal, meciul nu trebuia pierdut. Antrenorul spune ca echipa a dominat timp de 85 de minute si doar o deconcentrare pe fond de oboseala a dus la schimbarea rezultatului.

"A fost un joc pe care nu trebuia sa-l pierdem niciodata, dar in fotbal iti perzi concentrarea pe final... In primul rand imi felicit baietii, au jucat minunat! Au juat 85 de minute perfect, am dominat partida. Daca reuseam sa facem 2-0, meciul era gata. Repet, era un joc pe care nu aveam cum sa-l pierdet, dar mergem mai departe, pentru ca avem un meci important cu Volunari. Bravo baietilor, s-au luptat, s-au batut. Nu tot timpul castiga echipa cea mai buna.

Coman si Man sunt 2 jucaotri foarte buni, ei au facut diferenta si s-a vazut ca au intrat. N-am ce sa le reprosez elevilor mei, iar eu de maine trebuie sa fiu acel antrenor pozitiv care sa-i motiveze pentru meciul cu Voluntari. Am mai spus, in afara de Viitorul, toate echipele se bat la retrogradare. Obiectivul nostru este sa ne salvam. Daca vom juca asa, nu vom avea probleme, dar trebuie sa mentinem ritmul, atitudinea si spiritul, sa fim o echipa", a spus Miriuta la finalul partidei.

Tweet LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!