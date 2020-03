"El este cel mai potrivit!" FCSB i-a gasit inlocuitor lui Balgradean! Cine este favorit sa vina la ros-albastri! Anuntul facut de oficialii clubului

Ce portar ar putea veni la FCSB.

Cristi Balgradean s-a transferat la CFR Cluj, iar in momentul in care a aflat de aceasta mutare si Gigi Becali, acesta a luat foc si i-a reziliat contractul lui Balgradean. In aceste conditii, titular la FCSB pentru postul de portar este Andrei Vlad, iar rezerva acestuia Toma Niga si le va fi foarte greu ros-albastrilor sa mizeze pe cei doi.

Oficialul celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, a spus ca o varianta pentru postul de portar la FCSB ar fi Florin Nita, portarul celor de la Sparta Praga in acest moment. Nita a mai jucat la FCSB intre 2013 si 2018 si a aparat de 117 ori poarta ros-albastrilor, cucerind doua titluri.



"As propune un stelist adevarat. Pe Florin Nita. El chiar e stelist si sufera pentru echipa. A plecat greu de la noi, voia sa ramana. E un portar cu experienta. Daca se poate, ar fi binevenit la FCSB", a declarat Duckadam, la Digi.

