FCSB - Craiova | Organizatorii au tras acoperisul Arenei Nationale: care este motivul din spatele deciziei

FCSB - Craiova se va juca duminica, 8 martie, ora 20:30.

Organizatorii au decis sa traga acoperisul Arenei Nationale pentru meciul de duminica dintre FCSB si Craiova. Decizia a fost luata in urma prognozei pe weekend care anunta ploi in capitala.

Suporterii vor beneficia de aceasta decizie si vor putea sa faca o atmosfera de vis pe Arena Nationala, acustica fiind mult mai buna cu acoperisul tras.

FCSB este pe locul 4 in play-off, cu 23 de puncte, in timp ce Universitatea Craiova ocupa locul secund, cu 26 de puncte, la doar 3 puncte in spatele liderului CFR Cluj.

