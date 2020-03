Jucatorii FCSB se uitau la meciul CFR-ului cu Sevilla cand Balgradean le-a zis colegilor ca PLEACA! Dezvaluiri de ultima ora: cum a fost DAT AFARA din cantonament

Cristi Balgradean a fost dat afara de la FCSB dupa ce Becali a aflat ca portarul a semnat cu CFR Cluj.

Patronul a fost printre ultimii din club care au aflat! Conform Fanatik, Balgradean le-a spus colegilor la ziua lui Ovidiu Popescu, pe 27 februarie, ca a semnat cu echipa lui Petrescu. Fotbalistii se aflau la un restaurant si se uitam impreuna la meciul CFR-ului cu Sevilla, din returul saisprezecimilor Europa League. MM Stoica a fost primul dintre sefi care a aflat. S-a intamplat in ziua partidei cu Botosani, prima pentru FCSB in play-off. Stoica a discutat cu portarul la finalul partidei, iar Balgradean a recunoscut totul. 'Pufi' planuia oricum sa anunte conducerea, insa a fost luat prin surprindere de MM si totul a fost dat peste cap.



Balgradean a fost dat afara din cantonamentul FCSB pe 4 martie! A fost pus sa-si faca bagajele si sa paraseasca baza in urma deciziei lui Gigi Becali. Balgradean a plecat suparat si nu si-a salutat nici macar colegii, scrie Fanatik.

Balgradean, 31 de ani, ii va lua locul lui Arlauskis la CFR. Lituanianul ar urma sa plece in Arabia Saudita la vara, a anuntat jurnalistul Vali Moraru pe Facebook.

