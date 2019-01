Mesajul lui Mircea Rednic dupa ce FCSB l-a ales pe Teja: "Am lucrat multi ani cu el! O sa-i fie foarte greu!"

Mircea Rednic si Mihai Teja se cunosc foarte bine.

Mircea Rednic il cunoaste foarte bine pe noul antrenor al rivalei de la FCSB, Mihai Teja.

"Eu am lucrat cu el foarte multi ani. L-am luat ca preparator, apoi a avansat ca antrenor. E un om care se implica in antrenamente. Chiar in ultima perioada imi propunea antrenamente si de multe ori erau antrenamente interesante. Are deja o experienta, ceea ce e un lucru bun. Are si experiente mai putin reusite.

El trebuie sa inteleaga ca la Gaz Metan e diferit fata de Dinamo si Steaua. Singura lui sansa este sa aiba rezultate. Daca nu are, o sa ii fie foarte greu sa ramana la Steaua. Mult mai greu decat i-a fost la Dinamo" a spus Mircea Rednic pentru Fanatik.