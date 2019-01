FCSB - SHANGHAI SHENHUA 1-0 LIVE VIDEO | GOOL Tanase! Primul gol in era Teja! Rusescu a dat pasa decisiva

Comentam impreuna partida FCSB - SHANGHAI SHENHUA pe Sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

LIVE FCSB 1-0 SHANGHAI SHENHUA



Min 38. Faza frumoasa a echipei lui Teja, pasa printre pentru Rusescu care centreaza in fata portii insa mingea este respinsa in ultimul moment in corner.

Min 34. Tanase scapa singur in flancul stang, se duce periculos spre poarta si suteaza la coltul scurt, portarul chinezilor respinge in corner.

Min 17. Ocazie mare si pentru chinezi, sutul din careu al decarului celor de la Shenhua trece pe langa poarta

Min 8. GOOL FCSB! Rusescu scapa in flancul drept si centreaza pe jos in fata portii, Tanase trimite din alunecare in poarta

Min 2. Prima ocazie a meciului e a FCSB-ului - Morais primeste bine mingea in careu insa este blocat in ultima clipa.

Partida a inceput cu o intarziere de 15 minute.

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, este prezent la partida si a stat de vorba minute bune cu Quinque Sanchez Flores. Acesta l-a antrenat la Al Ain.

FCSB joaca al 2-lea amical in cantonamentul din China contra chinezilor de la Shanghai Shenhua. Echipa antrenata de Quique Sanchez Flores a terminat pe locul 7 in stagiunea precedenta si are in lot jucatori cu nume precum Freddy Guarin sau Demba Ba. Un alt strain care impresioneaza la Shanghai Shenhua este Giovanni Moreno, un columbian care a jucat la Racing Club sau Atletico National in trecut si se afla din 2012 la clubul chinez.

FCSB a facut 0-0 in prima partida contra celor de la FC Lucerna, partida in care a debutat si s-a accidentat noua achizitie, Florentin Matei. Adrian Stoian a fost cel care i-a luat locul la acea partida.

Partida va fi transmisa in direct pe canalul oficial de YouTube al celor de la FCSB.

Iata echipa de start a lui Mihai Teja:

Balgradean - Benzar, Planic, Filip, Morais - Nedelcu, Stoian, Matei - Man, Tanase, Rusescu