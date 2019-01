Mihai Teja, avertizat de un antrenor cu experienta! "Va trebui sa treaca acest examen" Ce spune de patronul FCSB!

Mihai Teja l-a inlocuit pe Nicolae Dica pe banca FCSB.

FCSB si-a schimbat antrenorul in aceasta iarna, iar Gigi Becali spera ca va cuceri titlul cu numarul 27. CFR Cluj are 6 puncte avans, iar patronul vicecampioanei a decis sa aduca intariri. Mihai Teja ii are acum sub comanda sa pe Florentin Matei si Adrian Stoian.

Prezent la inaugurarea unui nou terenului construit in cadrul unui parteneriat intre Metrorex si Valencia, Gheorghe Multescu a vorbit despre transferurile reusite de FCSB: "Au adus doi jucatori foarte buni. Pe Matei il stiu foarte bine, l-am avut la Astra. Amandoi pot decide un joc. Sa vedem ce randament vor da, dar cred ca Matei poate fi unul din cei mai buni jucatori", a spus antrenorul.

Intrebat de noul antrenor de la FCSB, Multescu a transmis un semnal de alarma pentru Mihai Teja: "Este o provocare pentru el, este o provocare dificila, este un club greu, cu un patron exigent. Va trebui sa treaca acest exament de maturitate", a concluzionat Gheorghe Multescu.