"A semnat cu FCSB, toata lumea stie asta!" Anuntul facut despre transferul pe care si-l doreste Teja

Cei de la Gaz Metan nu cedeaza.

Iulian Cristea a semnat un precontract cu FCSB in aceasta iarna, urmand sa devina jucatorul vicecampioanei din vara. Cei de la Gaz Metan nu intentioneaza sa-l cedeze pe fundasul de 24 de ani inca din aceasta iarna.

"A semnat cu FCSB, toata lumea stie asta, e un lucru confirmat. Pana la urma, era in ultimele sase luni de contract, era dreptul lui. Eu nu il judec, il inteleg. E un jucator tanar, care consider ca nu si-a atins plafonul. Are in continuare o marja mare de crestere.



Eu am avut mai multe discutii cu el, ne dorim sa continue, pentru ca are sase luni in continuare contract cu Gaz Metan si este pana in vara jucatorul Gazului. Atata timp cat nu s-a gasit o solutie ca cele doua cluburi sa se inteleaga pentru plecarea lui inca din aceasta iarna la FCSB, atunci e clar ca va continua aici. Si eu sunt sigur ca el este un baiau inteligent si a inteles foarte bine mesajele mele. El trebuie sa fie profesionist, sa respecte clubul care, pana la urma urmei, a contribuit intr-o mare masura la formarea lui si la iesirea lui pe piata" a spus Edi Iordanescu la Telekom Sport.