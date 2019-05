PRIMA ECHIPA RETROGRADATA matematic din Liga I! Dunarea Calarasi, pas urias catre salvare dupa 2-0 cu Chiajna! Concordia a picat in "B"

Concordia Chiajna a retrogradat! Dunarea Calarasi s-a impus cu 2-0 si a urcat pe loc de baraj, facand rocada cu Hermannstadt.

Dunarea Calarasi a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0, miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 12-a a Play Out-ului Ligii I, care a consfintit retrogradarea formatiei ilfovene din primul esalon.

Scorul a fost deschis de fundasul Srgian Luchin (76), cu capul, in urma unui corner, dupa ce fusese introdus pe gazon in min. 61. Algerianul Najib Ammari a marcat al doilea gol al gazdelor, pe contraatac (90+4), in fata unei echipe resemnate.

Concordia a terminat meciul in zece oameni, Sofien Moussa primind al doilea cartonas galben in min. 87. Antrenorul Adrian Falub a fost trimis in tribuna in min. 90+6.

Dunarea a urcat pe loc de baraj in urma acestui succes (12), in vreme ce FC Hermannstadt a coborat pe pozitie retrogradabila (13).

In penultima etapa din Play Out, Dunarea va juca la Calarasi cu Gaz Metan Mediaş, iar FC Hermannstadt va evolua in deplasare cu FC Voluntari, iar in ultima etapa va avea loc partida FC Hermannstadt - Dunarea Calarasi.

Clasamentul actualizat al Play Out-ului