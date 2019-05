"Generatia de Aur" a Greciei si Portugalia lui Figo, Deco si Rui Costa vor reedita cea mai mare surpriza din istoria EURO

Cele doua nationale de old-boys vor juca un amical pe 5 iulie, la implinirea a 15 ani de la finala EURO 2004.

Grecia - Portugalia, finala EURO 2004, se va juca din nou

Traianos Dellas a anuntat ca a inceput antrenamentele alaturi de colegii din nationala Greciei, care au castigat in mod neasteptat EURO 2004, una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului european. Pe 4 iulie, data la care suporterii greci sarbatoresc in fiecare an castigarea trofeului, pe stadionul "Georgios Kamaras" din Atena (14.500 locuri), va avea loc un meci intre Greek Legends 2004 si Portugal Legends 2004, prin care se va sarbatori 15 ani de la finala EuURO 2004.

Din echipa elena vor face sigur parte vedetele Nikopolidis, Dellas, Zagorakis, Katsouranis, Seitaridis, Giannakopoulos sau Charisteas, in timp ce in lotul portughezilor sunt anuntati Figo, Pauleta, Costinha, Deco, Ricardo Carvalho, Rui Costa, Nuno Gomes, Simao sau Fernando Couto. Cristiano Ronaldo a fost invitat, dar cel mai probabil va declina participarea, fiind in perioada de pregatire cu Juventus. Banii stransi din vanzarea de bilete si din televizarea meciului vor fi donati in scopuri caritabile.



Nationala Greciei a ajuns la EURO 2004, dupa ce a castigat Grupa 6 preliminara, din care au mai facut parte Spania, Ucraina, Armenia si Irlanda de Nord. La turneul final, elenii au terminat pe locul secund in Grupa A, cu 4 puncte acumulate, dupa Portugalia (6p), dar inaintea Spaniei (4p) si Rusiei (3p). Mai departe, nationala greaca a eliminat Franta (1-0 / sferturi de finala) si Cehia (1-0, gol de aur / semifinala), pentru ca in finala de pe "Estadio da Luz" din Lisabona sa castige la limita, 1-0, contra Portugaliei, prin golul lui Angelos Charisteas (57).