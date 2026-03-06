FOTO Gata, Cristi Tănase a divorțat! Fostul fotbalist are o fetiță împreună cu Adina Maria

Gata, Cristi Tănase a divorțat! Fostul fotbalist are o fetiță împreună cu Adina Maria
Cristi Tănase (39 de ani) a divorțat oficial de soția sa, Adina Maria, după aproximativ doi ani de procese în instanță. Cei doi se căsătoriseră în octombrie 2023 și au împreună o fetiță.

Despărțirea s-a produs încă din vara lui 2024, însă procedurile juridice au durat mai mult timp. Instanța a pronunțat acum decizia finală, iar fostul fotbalist a oferit și primele declarații despre finalul căsniciei.

„Ne-am despărțit în relații amicale. Certuri sunt peste tot, pentru că s-au întâmplat și vor exista în orice familie sau în orice cuplu”, a declarat Cristi Tănase pentru Spynews.

A acceptat pensia alimentară pentru fiica sa

Fostul fotbalist a confirmat și faptul că a fost de acord cu pensia alimentară stabilită pentru fiica sa.

„Am fost de acord. Nu a fost o sumă impusă, a fost de comun acord. Cine să-mi impună? Impune cineva cuiva în viață ceva? Nu există așa ceva”, a mai spus fostul internațional.

Procesul de divorț a început după ce Adina Maria l-a acuzat pe Tănase de acte de violență și a obținut la un moment dat un ordin de protecție, retras ulterior. Decizia i-a permis fostului fotbalist să își vadă fiica.

Cristi Tănase s-a format la FC Argeș și a devenit cunoscut în perioada petrecută la FCSB, unde a câștigat șapte trofee, printre care trei titluri de campion, două Cupe ale României, o Supercupă și o Cupă a Ligii.

În cariera sa a mai evoluat pentru Dacia Mioveni, Tianjin Jinmen Tiger, Sivasspor, Karabukspor, Eskişehirspor, Giresunspor și Academica Clinceni. Pentru naționala României, Tănase a strâns 41 de selecții și a marcat șase goluri.

