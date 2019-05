Barcelona a rezolvat primul transfer al verii! Mutare low-cost, de "doar" 7.000.000 euro! Ce fotbalist va juca in tricoul blaugrana

Barcelona a rezolvat primul transfer al verii si va plati 7.000.000 euro pentru un olandez.

Pana sa il ia pe De Ligt de la Ajax, Barcelona a rezolvat o alta mutare din Olanda. Formatia catalana a batut palma cu Groningen pentru mijlocasul batav Ludovit Reis, in varsta de doar 18 ani. MARCA si Sport Catalunya anunta ca Barcelona va plati 7.000.000 euro pentru Reis, care urmeaza sa faca vizita medicala in aceasta saptamana si apoi sa semneze un contract valabil pe 5 sezoane.

Va juca in prima faza la Barca B



Jurnalistii spanioli scriu ca Ludovit Reis, care a jucat 33 de meciuri pentru Groningen in sezonul recent incheiat din Olanda, va evolua in prima faza la echipa secunda a Barcelonei. Dupa ce se va acomoda in Spania, el va putea trece la prima echipa.

De un alt tratament va avea parte Frenkie de Jong, jucator cumparat de la Ajax inca din iarna cu 75.000.000 euro. De Jong este asteptat sa intre direct in primul 11 al Barcei.

